Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Gijón Premier Padel P2

El Gijón Premier Padel P2, el segundo torneo del año, llegó a su fin y Ale Galán y Fede Chingotto se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea que vencieron a las número tres, Ari Sánchez y Andrea Ustero cumpliendo venganza y tras un partido no apto para cardíacos de una intensidad enorme y que se decidió por detalles.

La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio destacado como el ascenso de Jon Sanz a la posición 10 en detrimento de Leo Augsburger tras llegar a semifinales. Muy notable el descenso de Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, quienes el año pasado fueron finalistas en Gijón al no estar presentes los jugadores Top y que ahora el ranking está poniendo en un puesto más real. Ambos jugadores han descendido nada menos que sies puestos en la clasificación de la FIP.

Así está el ranking FIP masculino después del Gijón P2:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20160 Arturo Coello (ESP): 20160 Alejandro Galán (ESP): 18160 Federico Chingotto (ARG): 18160 Juan Lebrón (ESP): 7695 Franco Stupaczuk (ARG): 7665 Paquito Navarro (ESP): 6385 Miguel Yanguas (ESP): 6300 Coki Nieto (ESP): 6142 Jon Sanz (ESP): 5215

En el ranking femenino, Gemma Triay y Delfi Brea, tras conseguir el primer título del año, mantienen las diferencias con sus perseguidoras, aunque todo apunta a que Ari Sánchez y Andrea Ustero están decididas a recortarlas eb cada torneo.

Así está el ranking FIP femenino después del Gijón P2:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18300 Delfina Brea (ARG): 18300 Ariana Sánchez (ESP): 14720 Paula Josemaría (ESP): 13720 Claudia Fernández (ESP): 12800 Beatriz González (ESP): 12710 Andrea Ustero (ESP): 7490 Sofía Araújo (POR): 6940 Tamara Icardo (ESP): 6320 Marta Ortega (ESP): 6165

