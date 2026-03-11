Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Gijón Premier Padel P2
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del segundo torneo de la temporada celebrado en Gijón
Angie F.G.
El Gijón Premier Padel P2, el segundo torneo del año, llegó a su fin y Ale Galán y Fede Chingotto se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para las número uno Gemma Triay y Delfi Brea que vencieron a las número tres, Ari Sánchez y Andrea Ustero cumpliendo venganza y tras un partido no apto para cardíacos de una intensidad enorme y que se decidió por detalles.
La última actualización del ranking FIP ha dejado algún cambio destacado como el ascenso de Jon Sanz a la posición 10 en detrimento de Leo Augsburger tras llegar a semifinales. Muy notable el descenso de Tolito Aguirre y Gonza Alfonso, quienes el año pasado fueron finalistas en Gijón al no estar presentes los jugadores Top y que ahora el ranking está poniendo en un puesto más real. Ambos jugadores han descendido nada menos que sies puestos en la clasificación de la FIP.
Así está el ranking FIP masculino después del Gijón P2:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20160
- Arturo Coello (ESP): 20160
- Alejandro Galán (ESP): 18160
- Federico Chingotto (ARG): 18160
- Juan Lebrón (ESP): 7695
- Franco Stupaczuk (ARG): 7665
- Paquito Navarro (ESP): 6385
- Miguel Yanguas (ESP): 6300
- Coki Nieto (ESP): 6142
- Jon Sanz (ESP): 5215
En el ranking femenino, Gemma Triay y Delfi Brea, tras conseguir el primer título del año, mantienen las diferencias con sus perseguidoras, aunque todo apunta a que Ari Sánchez y Andrea Ustero están decididas a recortarlas eb cada torneo.
Así está el ranking FIP femenino después del Gijón P2:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18300
- Delfina Brea (ARG): 18300
- Ariana Sánchez (ESP): 14720
- Paula Josemaría (ESP): 13720
- Claudia Fernández (ESP): 12800
- Beatriz González (ESP): 12710
- Andrea Ustero (ESP): 7490
- Sofía Araújo (POR): 6940
- Tamara Icardo (ESP): 6320
- Marta Ortega (ESP): 6165
