Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Riyadh Premier Padel P1

El Riyadh Premier Padel P1, el primer torneo del año, llegó a su fin y Agustín Tapia y Arturo Coello se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para una pareja nueva. Ari Sánchez y Andrea Ustero vencieron a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea y se convirtieron en la primera pareja catalana en conquistar un título.

La última actualización del ranking FIP ha dejado un cambio importante con el ascenso de Paquito Navarro a la séptima posición tras llegar a semis en Riad. Por su parte, Juan Lebrón asciende tembién un puesto mientras que Stupaczuk y Yanguas descienden uno. Coki Nieto, ausente por lesión, desciende hasta la novena plaza.

Así está el ranking FIP masculino después del Riad P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 19800 Arturo Coello (ESP): 19800 Alejandro Galán (ESP): 17740 Federico Chingotto (ARG): 17740 Juan Lebrón (ESP): 7605 Franco Stupaczuk (ARG): 7485 Paquito Navarro (ESP): 6385 Miguel Yanguas (ESP): 6142 Coki Nieto (ESP): 5962 Leo Augsburger (ARG): 5155

En el ranking femenino, Ariana Sánchez pega primero y adelanta a su ex compañera Paula Josemaría tras conseguir el primer título del año. Así mismo, la joven Andrea Ustero, pareja de Ari, es ya la séptima pala del mundo.

Así está el ranking FIP femenino después del Riad P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18300 Delfina Brea (ARG): 18300 Ariana Sánchez (ESP): 14720 Paula Josemaría (ESP): 13900 Claudia Fernández (ESP): 12800 Beatriz González (ESP): 12620 Andrea Ustero (ESP): 7535 Sofía Araújo (POR): 7030 Marta Ortega (ESP): 6255 Tamara Icardo (ESP): 6230

