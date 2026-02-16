Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Riyadh Premier Padel P1
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del primer torneo de la temporada celebrado en Riad
Angie F.G.
El Riyadh Premier Padel P1, el primer torneo del año, llegó a su fin y Agustín Tapia y Arturo Coello se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para una pareja nueva. Ari Sánchez y Andrea Ustero vencieron a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea y se convirtieron en la primera pareja catalana en conquistar un título.
La última actualización del ranking FIP ha dejado un cambio importante con el ascenso de Paquito Navarro a la séptima posición tras llegar a semis en Riad. Por su parte, Juan Lebrón asciende tembién un puesto mientras que Stupaczuk y Yanguas descienden uno. Coki Nieto, ausente por lesión, desciende hasta la novena plaza.
Así está el ranking FIP masculino después del Riad P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 19800
- Arturo Coello (ESP): 19800
- Alejandro Galán (ESP): 17740
- Federico Chingotto (ARG): 17740
- Juan Lebrón (ESP): 7605
- Franco Stupaczuk (ARG): 7485
- Paquito Navarro (ESP): 6385
- Miguel Yanguas (ESP): 6142
- Coki Nieto (ESP): 5962
- Leo Augsburger (ARG): 5155
En el ranking femenino, Ariana Sánchez pega primero y adelanta a su ex compañera Paula Josemaría tras conseguir el primer título del año. Así mismo, la joven Andrea Ustero, pareja de Ari, es ya la séptima pala del mundo.
Así está el ranking FIP femenino después del Riad P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18300
- Delfina Brea (ARG): 18300
- Ariana Sánchez (ESP): 14720
- Paula Josemaría (ESP): 13900
- Claudia Fernández (ESP): 12800
- Beatriz González (ESP): 12620
- Andrea Ustero (ESP): 7535
- Sofía Araújo (POR): 7030
- Marta Ortega (ESP): 6255
- Tamara Icardo (ESP): 6230
Desde SPORT, te contamos toda la actualidad en el mundo del pádel a través de nuestros artículos, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
