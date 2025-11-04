Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Newgiza P2 Premier Padel
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del torneo egipcio y a con el Mundial por Parejas en marcha que reparte 2.000 puntos a los campeones
Angie F.G.
El Newgiza Premier Padel P2, el vigesimosegundo torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría.
La última actualización del ranking FIP ha reducido distancias entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino, ambas ausentes en Giza, de tal manera que la lucha por el número uno sigue al rojo vivo pese a que los líderes de la clasificación cuentan todavía con una ventaja significativa en ambas categorías.
Así está el ranking FIP masculino después del Newgiza P2:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20000
- Arturo Coello (ESP): 20000
- Alejandro Galán (ESP): 14990
- Federico Chingotto (ARG): 14990
- Franco Stupaczuk (ARG): 8835
- Juan Lebrón (ESP): 8265
- Miguel Yanguas (ESP): 7650
- Jorge Nieto (ESP): 7440
- Martín di Nenno (ARG): 5920
- Jon Sanz (ESP): 5505
En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a su ausencia en Egipto y el triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría en la final de Newgiza así que de nuevo el ranking se ajusta.
Así está el ranking FIP femenino después del Newgiza P2:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18840
- Delfina Brea (ARG): 17260
- Ariana Sánchez (ESP): 15160
- Paula Josemaría (ESP): 15160
- Claudia Fernández (ESP): 13040
- Beatriz González (ESP): 10860
- Sofía Araújo (POR): 7470
- Marta Ortega (ESP): 7230
- Andrea Ustero (ESP): 6435
- Tamara Icardo (ESP): 5960
También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores de cada categoría que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.
Tras el torneo de Newgiza siguen teniendo asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para entrar en la lucha de poder ser Maestro o Maestra a final de año.
Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.
La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura ya que quedan todavía muchos puntos en juego y la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Los cambios de pareja que se han producido en las últimas semanas podrían ser determinantes en un sentido o en otro. Quién dé con la tecla puede sumar muchos puntos y asegurarse las Finals, pero si se falla en el cambio de compañero o compañera y no llegan buenos resultados, Barcelona quedará lejos.
