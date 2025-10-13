Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Oysho Milano Premier Padel P1
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del torneo número 21 de la temporada
El Oysho Milano Premier Padel P1, el vigésimoprimer torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría.
La última actualización del ranking FIP ha reducido distancias entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino de tal manera que la lucha por el número uno sigue al rojo vivo pese a que los líderes de la clasificación cuentan todavía con una ventaja significativa en ambas categorías.
Así está el ranking FIP masculino después del Milano P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 20000
- Arturo Coello (ESP): 20000
- Alejandro Galán (ESP): 14570
- Federico Chingotto (ARG): 14570
- Franco Stupaczuk (ARG): 9290
- Juan Lebrón (ESP): 8220
- Miguel Yanguas (ESP): 7970
- Jorge Nieto (ESP): 6485
- Martín di Nenno (ARG): 5880
- Jon Sanz (ESP): 5370
En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese al triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría en la final de Milán y la retirada de la menorquina -y en consecuencia de Delfi Brea-, que defendía título, antes de disputar las semifinales.
Así está el ranking FIP femenino después del Milano P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 18840
- Delfina Brea (ARG): 17260
- Ariana Sánchez (ESP): 14740
- Paula Josemaría (ESP): 14740
- Claudia Fernández (ESP): 13130
- Beatriz González (ESP): 10860
- Sofía Araújo (POR): 7790
- Marta Ortega (ESP): 7550
- Andrea Ustero (ESP): 6345
- Tamara Icardo (ESP): 5940
También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores de cada categoría que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.
Tras el torneo de Milan tienen asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para poder optar a ser Maestro o Maestra a final de año.
Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.
La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura ya que quedan todavía muchos puntos en juego y la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Los cambios de pareja que se han producido en las últimas semanas podrían ser determinantes en un sentido o en otro. Quién dé con la tecla puede sumar muchos puntos y asegurarse las Finals, pero si se falla en el cambio de compañero o compañera y no llegan buenos resultados, Barcelona quedará lejos.
