Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Oysho Milano Premier Padel P1

El Oysho Milano Premier Padel P1, el vigésimoprimer torneo del año, llegó a su fin y Fede Chingotto y Ale Galán se llevaron el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría.

La última actualización del ranking FIP ha reducido distancias entre las parejas número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino de tal manera que la lucha por el número uno sigue al rojo vivo pese a que los líderes de la clasificación cuentan todavía con una ventaja significativa en ambas categorías.

Así está el ranking FIP masculino después del Milano P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 20000 Arturo Coello (ESP): 20000 Alejandro Galán (ESP): 14570 Federico Chingotto (ARG): 14570 Franco Stupaczuk (ARG): 9290 Juan Lebrón (ESP): 8220 Miguel Yanguas (ESP): 7970 Jorge Nieto (ESP): 6485 Martín di Nenno (ARG): 5880 Jon Sanz (ESP): 5370

En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese al triunfo de Ari Sánchez y Paula Josemaría en la final de Milán y la retirada de la menorquina -y en consecuencia de Delfi Brea-, que defendía título, antes de disputar las semifinales.

Así está el ranking FIP femenino después del Milano P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 18840 Delfina Brea (ARG): 17260 Ariana Sánchez (ESP): 14740 Paula Josemaría (ESP): 14740 Claudia Fernández (ESP): 13130 Beatriz González (ESP): 10860 Sofía Araújo (POR): 7790 Marta Ortega (ESP): 7550 Andrea Ustero (ESP): 6345 Tamara Icardo (ESP): 5940

También está al rojo vivo la Race en ambas categorías donde quedan definidos los 16 jugadores de cada categoría que disputarán las Finals de Barcelona en el Palau Sant Jordi del 8 al 14 de diciembre.

Tras el torneo de Milan tienen asegurada su plaza ocho jugadores de categoría masculina y diez en categoría femenina. Así pues no son muchas ya las plazas que quedan libres para poder optar a ser Maestro o Maestra a final de año.

Los jugadores ya clasificados son: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingotto, Franco Stupaczuk, Juan Lebrón, Coki Nieto y Mike Yanguas. En mujeres, tienen plaza segura Gemma Triay, Delfi Brea, Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González, Sofi Araújo, Martita Ortega, Andrea Ustero y Tamara Icardo.

La batalla por las plazas que quedan se prevé muy dura ya que quedan todavía muchos puntos en juego y la clasificación permanece muy apretada tanto en hombres como en mujeres. Los cambios de pareja que se han producido en las últimas semanas podrían ser determinantes en un sentido o en otro. Quién dé con la tecla puede sumar muchos puntos y asegurarse las Finals, pero si se falla en el cambio de compañero o compañera y no llegan buenos resultados, Barcelona quedará lejos.

