Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Madrid Premier Padel P1

Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimocuarto torneo de la temporada celebrado en Madrid

Di Nenno y Augsburger en una divertida imagen en el suelo del Movistar Arena con sus trofeos

Angie F.G.

El Madrid Premier Padel P1, el décimocuarto torneo del año, llegó a su fin y Martín di Nenno y Leo Augsaburger dieron la sorpresa llevándose el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para otra pareja inesperada: Bea González y Claudia Fernández

La última actualización del ranking FIP ha dejado un cambio muy significativo con el ascenso de Leo Augsburger a la decimocuarta posición tras su título en Madrid. Por su parte, Mike Yanguas ya es sexto en detrimento de Juan Lebrón que se desciende a la séptima plaza. En el ranking femenino no hay cambio de posiciones significativas en la clasificación en las primeras plazas. Simplemente Bea y Claudia acortan distancias respecto a las jugadoras que las preceden.

Así está el ranking FIP masculino después del Madrid P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

  1. Agustín Tapia (ARG): 19540
  2. Arturo Coello (ESP): 19540
  3. Alejandro Galán (ESP): 13270
  4. Federico Chingotto (ARG): 13270
  5. Franco Stupaczuk (ARG): 8885
  6. Miguel Yanguas (ESP): 7812
  7. Juan Lebrón (ESP): 7680
  8. Jorge Nieto (ESP): 6855
  9. Martín di Nenno (ARG): 6190
  10. Jon Sanz (ESP): 5370
  11. Lucas Bergamini (BRA): 4.800
  12. Paquito Navarro (ESP): 4.605
  13. Momo González (ESP): 4.375
  14. Leo Augsburger (ARG): 4.047
  15. Pablo Cardona (ESP): 3.750

En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a ceder en la final ante Bea González y Claudia Fernández. Triay no incrementa su ventaja en cabeza respecto a Ari Sánchez y Paula Josemaría, segundas, que cayeron eliminadas en cuartos de final por la defensa de puntos.

Así está el ranking FIP femenino después del Madrid P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

  1. Gemma Triay (ESP): 16520
  2. Ariana Sánchez (ESP): 15450
  3. Paula Josemaría (ESP): 15450
  4. Delfina Brea (ARG): 14950
  5. Claudia Fernández (ESP): 13540
  6. Beatriz González (ESP): 9810
  7. Sofía Araújo (POR): 7340
  8. Marta Ortega (ESP): 6755
  9. Andrea Ustero (ESP): 6465
  10. Alejandra Salazar (ESP): 5210

