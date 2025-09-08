Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Madrid Premier Padel P1

El Madrid Premier Padel P1, el décimocuarto torneo del año, llegó a su fin y Martín di Nenno y Leo Augsaburger dieron la sorpresa llevándose el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para otra pareja inesperada: Bea González y Claudia Fernández

La última actualización del ranking FIP ha dejado un cambio muy significativo con el ascenso de Leo Augsburger a la decimocuarta posición tras su título en Madrid. Por su parte, Mike Yanguas ya es sexto en detrimento de Juan Lebrón que se desciende a la séptima plaza. En el ranking femenino no hay cambio de posiciones significativas en la clasificación en las primeras plazas. Simplemente Bea y Claudia acortan distancias respecto a las jugadoras que las preceden.

Así está el ranking FIP masculino después del Madrid P1:

RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO

Agustín Tapia (ARG): 19540 Arturo Coello (ESP): 19540 Alejandro Galán (ESP): 13270 Federico Chingotto (ARG): 13270 Franco Stupaczuk (ARG): 8885 Miguel Yanguas (ESP): 7812 Juan Lebrón (ESP): 7680 Jorge Nieto (ESP): 6855 Martín di Nenno (ARG): 6190 Jon Sanz (ESP): 5370 Lucas Bergamini (BRA): 4.800 Paquito Navarro (ESP): 4.605 Momo González (ESP): 4.375 Leo Augsburger (ARG): 4.047 Pablo Cardona (ESP): 3.750

En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a ceder en la final ante Bea González y Claudia Fernández. Triay no incrementa su ventaja en cabeza respecto a Ari Sánchez y Paula Josemaría, segundas, que cayeron eliminadas en cuartos de final por la defensa de puntos.

Así está el ranking FIP femenino después del Madrid P1:

RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO

Gemma Triay (ESP): 16520 Ariana Sánchez (ESP): 15450 Paula Josemaría (ESP): 15450 Delfina Brea (ARG): 14950 Claudia Fernández (ESP): 13540 Beatriz González (ESP): 9810 Sofía Araújo (POR): 7340 Marta Ortega (ESP): 6755 Andrea Ustero (ESP): 6465 Alejandra Salazar (ESP): 5210

