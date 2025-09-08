Ranking Premier Padel hoy: Así queda la clasificación después del Madrid Premier Padel P1
Así está el ranking de la FIP después de la disputa del décimocuarto torneo de la temporada celebrado en Madrid
Angie F.G.
El Madrid Premier Padel P1, el décimocuarto torneo del año, llegó a su fin y Martín di Nenno y Leo Augsaburger dieron la sorpresa llevándose el título en el cuadro masculino mientras que en el femenino el triunfo fue para otra pareja inesperada: Bea González y Claudia Fernández
La última actualización del ranking FIP ha dejado un cambio muy significativo con el ascenso de Leo Augsburger a la decimocuarta posición tras su título en Madrid. Por su parte, Mike Yanguas ya es sexto en detrimento de Juan Lebrón que se desciende a la séptima plaza. En el ranking femenino no hay cambio de posiciones significativas en la clasificación en las primeras plazas. Simplemente Bea y Claudia acortan distancias respecto a las jugadoras que las preceden.
Así está el ranking FIP masculino después del Madrid P1:
RANKING FIP MASCULINO ACTUALIZADO
- Agustín Tapia (ARG): 19540
- Arturo Coello (ESP): 19540
- Alejandro Galán (ESP): 13270
- Federico Chingotto (ARG): 13270
- Franco Stupaczuk (ARG): 8885
- Miguel Yanguas (ESP): 7812
- Juan Lebrón (ESP): 7680
- Jorge Nieto (ESP): 6855
- Martín di Nenno (ARG): 6190
- Jon Sanz (ESP): 5370
- Lucas Bergamini (BRA): 4.800
- Paquito Navarro (ESP): 4.605
- Momo González (ESP): 4.375
- Leo Augsburger (ARG): 4.047
- Pablo Cardona (ESP): 3.750
En cuanto al ranking femenino, Gemma Triay se mantiene en el número uno pese a ceder en la final ante Bea González y Claudia Fernández. Triay no incrementa su ventaja en cabeza respecto a Ari Sánchez y Paula Josemaría, segundas, que cayeron eliminadas en cuartos de final por la defensa de puntos.
Así está el ranking FIP femenino después del Madrid P1:
RANKING FIP FEMENINO ACTUALIZADO
- Gemma Triay (ESP): 16520
- Ariana Sánchez (ESP): 15450
- Paula Josemaría (ESP): 15450
- Delfina Brea (ARG): 14950
- Claudia Fernández (ESP): 13540
- Beatriz González (ESP): 9810
- Sofía Araújo (POR): 7340
- Marta Ortega (ESP): 6755
- Andrea Ustero (ESP): 6465
- Alejandra Salazar (ESP): 5210
