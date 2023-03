Ramón Morcillo: "Confirmo que en 2023 habrá Campeonato de España"

Morcillo visitó la redacción de Sport y explicó la salud del pádel español Considera que World Padel Tour y Premier Padel deberían llegar a un acuerdo y abogar por un circuito único

El presidente de la Federación Española de Pádel, Ramón Morcillo, aseguró a Sport que este año habrá Campeonato de España absoluto. La noticia debería no ser noticia, pero la cuestión es que que el año pasado no llegó a celebrarse y que en este 2023 todavía no se han anunciado ni fechas ni sede de su celebración. "Confirmo que habrá Campeonato de España en 2023", aseguró.

¿Cómo está la salud del pádel español en estos momentos?

En un estado inmejorable. El pádel ha evolucionado no solamente a nivel deportivo. Todo lo que mueve el pádel está en un momento top. A nivel de licencias estamos casi en 100.000. A nivel deportivo somos campeones de casi todo y a nivel institucional estamos en un momento de tranquilidad.

¿Un deporte que crece mucho en poco tiempo cómo se gestiona?

Son fundamentales las federaciones autonómicas. La base las gestionan ellas con sus programas de formación y tecnificación, sus pruebas y campeonatos. Sientan el primer escalón. Así que no andamos sobre pies de barro sino sobre un suelo muy sólido.

Cuando le eligieron de presidente hizo una llamada a la unión, ¿lo ha conseguido?

Fui elegido casi por unanimidad, con lo cual fue un punto de partida interesante. Hemos trabajado y conseguido acuerdos con las federaciones territoriales, con las licencias, con calendarios… Con todo lo que rodea el pádel nosotros no podemos mostrar desunión, sobre todo siendo la primera federación del mundo. Tenemos que dar ejemplo.

¿Habrá Campeonato de España en 2023?

Sí. Todavía no es oficial, pero sí habrá. Se expondrá en la asamblea y pronto lo anunciaremos. Será un buen campeonato y solventaremos no haber podido hacerlo en 2022. Pero te garantizo que habrá Campeonato de España absoluto.

Lluís Mascaró, director de Sport, saludando a Ramón Morcillo, presidente de la FEP | JAVI FERRÁNDIZ

Mucho margen no hay.

Hemos cogido una semana que está libre. Es un tetris, pero había algún hueco y lo hemos colocado. Es difícil porque el campeonato de España es un campeonato caro, con premios e infraestructura importantes, pero lo vamos a hacer.

Sin los mejores.

Ahora mismo no puedo garantizar que vayan los mejores. Están jugando World Padel Tour, Premier Padel y algún otro circuito semana sí semana también. Hemos puesto una semana en la que no hay competición. Vamos a trabajar para que vayan, pero si no, trabajaremos para que vayan los mejores que puedan ir.

¿Cómo está la relación de la FEP con las jugadoras tras el plante en el Campeonato de España en 2021?

Nosotros en el 21 lo pasamos mal. No entendimos su postura. Lo explicamos a todos los medios, sacamos un comunicado y al día siguiente fuimos al mundial de Qatar, jugamos y ganamos. Aquí se acabó el tema. Que este año quieran o no venir no depende de mí. Ahí estará el campeonato.

Nosotros siempre hemos dado el premio equitativo y lo defendimos desde el primer minuto.

¿Habrá premios equitativos?

Nosotros siempre hemos dado el premio equitativo y lo defendimos desde el primer minuto. El tema es que el organizador dio unos incentivos a los jugadores, pero no nosotros. Yo no tenía ninguna información de que la empresa organizadora daba incentivos. A partir de ahí hubo el boicot, pero pasamos página.

Morcillo, leyendo el primer número de Sport | JAVI FERRÁNDIZ

La FEP cómo se postula ante el conflicto entre World Padel Tour y Premier Padel.

Para nosotros sería bueno que llegaran a un acuerdo. Yo siempre he creído que esta división ha provocado un cisma que no es bueno. Cuando anunciaron que el grupo DAMM y QSI se iban a reunir para llegar a un acuerdo pensé: felicitaciones a ambas partes y ojalá que fructifiquen con un solo circuito. Que todo quede ordenado y se acaben estas guerras que no iban a ningún lado y que han afectado a mucha gente. Confío en que lleguen a un acuerdo. Soy optimista.

¿Cuál sería el escenario ideal?

Un calendario único donde todo el mundo se sienta cómodo y que los jugadores y jugadoras jueguen las pruebas sin tener que pensar qué va a pasar si juego aquí o allí.

Se le ha acusado de favorecer a la Federació Catalana.

Cuando llegué había una serie de pleitos abiertos por un tema de licencias de los años 2019 y 2020 y llegamos a un acuerdo con las federaciones y con la Catalana hay un acuerdo con un documento de intenciones para estudiar hacer ciertas cosas. La Catalana es una Federación que tiene dos o tres pruebas de la Federación Española igual que tienen el resto de federaciones. Es cierto que la Catalana en aquel momento también ofreció una colaboración con la Española y consideré que tenía que aceptarlo.

Es la federación con más licencias del país...

Tiene casi 25.000 licencias sobre casi 100.000 así que el 25% del pádel nacional está aquí. La segunda tiene 10.000, hay mucha diferencia. ¡Cómo no vas a tener una buena relación!

¿Qué pasa con el World Padel Tour NEXT?

Está en stand by. Mantuvimos reuniones con World Padel Tour desde octubre porque consideramos que los NEXT son muy importantes porque tienen acceso jóvenes de menos ranking. Tras la negociación QSI-DAMM esperamos poder retomarlo.

¿Cómo vive un presidente de una Federación Española de un deporte en pleno auge pero que se vea enturbiado con tantos conflictos?

Soy una persona que me quedo para mí los problemas, pero se sufre a nivel deportivo, a nivel institucional. Cuando ves que ocurren ciertas cosas se sufre y cuando uno sufre a nivel profesional no se puede ocultar que también se sufre a nivel personal y a nivel familiar y es duro. Reconozco que he pasado momentos muy bonitos y estoy encantado de ser presidente de la FEP pero también tengo que reconocer que he vivido momentos muy duros de llegar a casa y casi llorar, pero me lo guardo para mí. Pero intento quedarme con la parte positiva.