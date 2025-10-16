Ramón Agenjo, nuevo presidente del Pickle Pro Tour

La Antigua Fábrica de Damm, en Barcelona acogió este miércoles tarde el acto de inauguración del Barcelona Open 2025, la cuarta parada del circuito. Una cita en la que Don Ramón Agenjo ha sido nombrado presidente de Cervezas Victoria Pickle Pro Tour.

“Hace 10 años Demetrio Carceller me dijo que iba a presidir el pádel, me puse a jugar y eso que no había jugado en mi vida… y pusimos el pádel arriba del todo, hicimos un buen trabajo”.

Ramón Agenjo preside desde hoy el circuito nacional de Pickleball, una etapa que estará llena de desafíos: “Hace unos días me dijo, vas a ser presidente del ‘Pickle’ y me he comprado una pala y ahora juego. Estoy encantado de la vida.”

Un reto mayúsculo con un gran objetivo, llevar este deporte, que tanta afición está generando, a una nueva dimensión “Cuando vas de la mano de la Federación Española y de la Federación Catalana todo es más fácil. El futuro es llevar el Pickleball a la profesionalidad y lo vamos a conseguir. En EE.UU. juega más gente al Pickleball que al pádel”.

Un acto en el que también comparecieron el presidente de la Federación Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, el Secretario General de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Abel García y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé. Además, han participado patrocinadores y algunos de los mejores jugadores de Pickle Pro Tour, quienes ya están listos para disputar el Barcelona Open 2025.

Jueves 16 y viernes 17 se disputarán las fases de grupos de las diferentes modalidades de la categoría ‘PRO’. Además, se jugará la totalidad de los partidos de la categoría ‘TALENT’. Todo ello en el Centro Municipal de Tenis Vall d’Hebron.

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre la sede se trasladará al Moll de La Marina. Allí, se disputarán las fases finales del Barcelona Open 2025. La jornada de semifinales se jugará el sábado 18 desde las 10:00h, hasta la finalización de todos los encuentros, sobre las 21:00h. El domingo 19 se disputarán las finales de cada categoría desde las 10:00h.