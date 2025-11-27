"El pádel ha llegado a un punto en el que tienes jugadores que viajan en un avión privado pero no tienen un euro en su cuenta"

Ramiro Moyano es un esencial del pádel. A sus 36 años y padre de dos hijos ha decidido colgar la pala definitivamente. En el major de Acapulco disputó su último partido como jugador profesional y vivió un espontáneo homenaje de sus compañeros. Unos días antes hablamos con él en una entrevista compartida en el programa 'Esto es pádel' de Capital Radio con Miguel Sanmartín, Iván Hernández (Contrapared), Nacho Perulero (Padelazo), María Atance (Glovolea) y una servidora donde el argentino dejó muchas reflexiones interesantes, algunas polémicas y sobre todo aseguró que está en paz consigo mismo tras dar el difícil paso de la retirada.

¿Por qué la decisión de retirarte ahora?

Es una decisión que la vengo pensando hace un tiempito. El pádel ha cambiado muchísimo, ahora podemos ver que con las edades que antes estaban acostumbrados los jugadores, ya se ven muy poquitos. Lamperti, Sanyo, Maxi Sánchez, Bela que se retiró el año pasado y pocos más. Creo que esta revolución del pádel de los jóvenes también me ha llevado a tomar la decisión porque es una realidad y porque soy totalmente consciente. Estuve muchísimos años dentro del cuadro final, hoy me veo totalmente superado por los jóvenes. Realmente me genera una satisfacción que haya progresado el pádel, pero soy realista y hoy por hoy no quiero estar arrastrándome en las previas. Decido esto porque creo que puedo aportar mucho más en el banco de la pista que dentro.

Una decisión importante.

Sí, además del tema físico por la edad también hay muchas otras cosas, el tema económico, cómo está el circuito, los torneos de la FIP. Además, fui padre joven y por el pádel me perdí muchísimas cosas, hace cinco meses volví a ser papá y ya no estoy dispuesto a perderlas.

Me duele decirlo, pero para según qué jugadores, el esfuerzo que conlleva todo esto no compensa.

Lo que comentabas del aspecto económico. ¿Incluso se puede perder dinero no?

Totalmente. Gracias a Dios yo siempre tuve el apoyo de patrocinadores, Dunlop lo tengo hace millones de años, siempre tuve buenos contratos, pero aún así tampoco me sale rentable. Con la edad que tengo prefiero estar cerca de mis hijos y trabajar. Voy a estar en la Rafa Nadal Academy como coach. Al final todo el desgaste que llevamos físico y mental de aviones, hoteles… sinceramente no vale la pena. Me duele decirlo, pero para según qué jugadores, el esfuerzo que conlleva todo esto no compensa.

Una rotura de tendón de Aquiles en el 2016 marcó el devenir de tu carrera cuando estabas en el punto más álgido.

No sé si llamarlo freno de mi carrera, pero sí me marcó mucho el estilo de juego que yo tenía. Antes de la lesión era una persona que saltaba mucho, que saltaba para pegarle, y todo eso obviamente me limitó bastante. La lesión me llevó seis meses la recuperación, pero realmente para que se me vaya el miedo me duró como dos años mínimo. No me pude volver a meter entre las ocho hasta 2018, cuando jugué con Lucho Capra.

¿Cuál ha sido tu mejor momento en el pádel?

He tenido dos mejores momentos. El momento al que más cariño le tengo es la época con Maxi (Grabiel), en el máster hicimos la final, pero porque engloba un poco mi despegar en el pádel. Fue lo que me empujó para decir, bueno, ya ahora sí, se viene todo de verdad. Pero la época que más me gustó y mejor me sentí fue con Xisco. Teníamos un equipo que era unido a rajatabla, jugamos casi tres años, recibimos llamadas de todo tipo, tanto Xisco como yo, hicimos una final, hicimos varias semifinales, hicimos cuartos de final también, y creo que se juntó todo. Es de mis mejores amigos en el pádel.

Yo creo que en el día a día puedo ser un entrenador un poco divertido, serio en la parte laboral, y obviamente con ganas de sacar lo mejor a mis jugadores

Has comentado que seguirás en el pádel pero en los banquillos. ¿Cómo te imaginas como entrenador?

De cada entrenador que ha pasado por mi carrera he sacado varias cosas. Entrené mucho tiempo con Rodri Ovide, que fue de los primeros que me entrenó cuando llegué a España. Saqué muchas cosas de Rodri, porque creo que en la enseñanza es uno de los mejores. De Seve (Lezzi) te puedo sacar que, más allá de un entrenador, es una gran persona que está siempre ahí para todo. Yo creo que en el día a día puedo ser un entrenador un poco divertido, serio en la parte laboral, y obviamente con ganas de sacar lo mejor a mis jugadores. Creo que hoy por hoy necesitas un poco de ese feeling, esa cercanía con el jugador, para que también relaje un poco.

En tus inicios se te apuntó a lo más alto ¿llegaste a sentir alguna vez presión o frustración por toda la expectativa generada en torno a ti?

Siempre fui una persona bastante con los pies en la tierra, muy de mi familia, muy de mis amigos. Y jamás en ningún momento eso me llevó a pensar de quién podía ser o no. Sí te digo que me hubiese gustado ser mucho más regular. Tuve puntos en mi carrera de muy altos y puntos muy bajos. Mi objetivo año a año era ser un poco más regular y fue lo que me costó y fue con lo que lidié. En mi carrera me faltó eso, ser más regular.

Hoy por hoy el pádel llegó a un punto en el que tienes jugadores que viajan en un avión privado pero después vas a la cuenta y no tienen un euro

¿Esta rapidez o esta explosión que ha tenido el pádel a nivel profesional va en buena línea? O igual había que ir parando un poco para atender precisamente jugadores que no son los top 10 y que sí tienen muchas dificultades para mantenerse económicamente y para poder competir en este circuito.

Soy del Atlético de Madrid y soy fanático del Cholo y yo te digo que paso a paso siempre es mejor. Estábamos tranquilos y todo este cambio a muchos jugadores no les vino nada bien. Hoy por hoy el pádel llegó a un punto en el que tienes jugadores que viajan en un avión privado pero después vas a la cuenta y no tienen un euro. Nos ha llevado a tener relaciones con gente que tiene muchísimo poder y muchísimo dinero pero ¿de qué te sirve?. Hay como un humo detrás del pádel hoy en día que no es una realidad. Es lo mismo como con las redes sociales. Miras Instagram y es todo maravilloso y después cuando vas al fondo de la realidad es todo al revés.

A lo mejor se negoció demasiado rápido sin mirar todo lo que implicaba.

Puede ser. Este es otro de los temas por los que va mi retirada también. Te soy sincero, no sé ni el ranking que tengo. Hasta mitad de año estaba jugando con Curro Cabeza, un chaval que necesita jugar torneos FIP. Yo iba con él a jugarlos y me decía: estoy viajando a jugar FIP, me voy a matar contra un montón de chicos, estoy durmiendo en una residencia y el premio son 700 euros. Por dentro pensaba: "tengo 36 años, ¿qué hago acá?, ¿Ramiro Moyano se merece estar acá? No". Este también es uno de los motivos de mi retirada. No quiero pasar por esto. Prefiero estar cerca de mi familia, de mis hijos y tratar de darles lo mejor.

Regularía los cambios de pareja, volvería al punto de oro sin dudarlo y las bolas con las que se juega para ver un pádel más lento y vistoso

Si estuviera en tus manos, ¿qué cambiarías del pádel actual?

En el tema del cambio de pareja pondría como en el fútbol un mercado de pases. Pero también puedo entender que al final es un poco el show que necesita el pádel. No sé de qué forma se podría regular para que tampoco se corte esa parte que le hace bien al deporte. Por otro lado volvería sin duda al punto de oro. Y después lo que cambiaría con urgencia sería las bolas con las que se está jugando. De lo que era World Padel Tour a cuando entró Premier, hay un cambio padelístico brutal. Se ha perdido mucho lo que realmente es el pádel. Yo me acuerdo antes, cuando ver jugar a Reca era ver pádel, ver jugar a Maxi Grabiel era ver pádel. Hoy por hoy ves hostias de todos lados y te viene un chaval de 14 años y le pega desde atrás de la línea y no llegas ni con tres escaleras. Me saco el sombrero por Chingotto porque es el único jugador que se adapta a todas las superficies con flacos al lado que miden dos metros. Es el único jugador que sigue jugando al pádel, ahora sí, va con la máquina al 110%.

Pero es el pádel en el que estamos.

Por eso digo que es lo que cambiaría, porque muchos jugadores ganan solamente por ser muy fuertes por arriba.

Que jugadores Top puedan jugar torneos FIP es algo que se tiene que limitar con urgencia porque no le hace bien al pádel.

El hecho de que parejas como Chingalán se puedan apuntar a torneos FIB, ¿cómo lo valoras?

Lo veo mal porque limitas muchísimo a los jugadores de abajo. Es algo que se tiene que limitar con urgencia porque no le hace bien al pádel. World Padel Tour en ese sentido lo tenía muy bien estructurado. Yo creo que hay que copiar muchas cosas de las que antes estaban y funcionaban.

¿Retirarte ha sido una liberación o echarás de menos algo?

Estoy muy en paz con la decisión, muy tranquilo. Como saben voy a estar en la Rafa Nadal, vivo acá en Mallorca, en el campo, entonces estoy en un modo de paz y tranquilidad absoluta. Puede que el año que viene, cuando llegue mucho tiempo sin viajar, tendré ganas de subirme a un avión.

Pero como entrenador también viajas

La idea no es viajar a todos los torneos, viajaré a siete u ocho torneos al año.

O sea que tienes pareja ya para entrenar.

Hay jugadores en la academia, están Pincho Fernández, Patri Martínez, Adri Márquez, y bueno, la idea es que poco a poco todos los que se han ido de Mallorca porque por que no podían entrenar o porque no había una academia fija, es repatriarlos.

¿Les tienes que enseñar un poco a jugar al padre que se juega ahora?

Totalmente. Si sigue por esta línea, lamentablemente sí. Obviamente que yo me voy a adaptar a cómo se juegue, me puede gustar más o menos, pero es la realidad y hay que aceptarla.