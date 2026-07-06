La Rafa Nadal Academy redobla su apuesta por el pádel con un programa anual para formar a las futuras estrellas

La Rafa Nadal Academy ha dado un paso más en su firme apuesta por el pádel con el lanzamiento del Annual Padel Program, un innovador programa anual dirigido a jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años que aspiran a desarrollar su carrera deportiva sin renunciar a una formación académica de primer nivel. Inspirado en el exitoso modelo que la academia lleva una década aplicando al tenis, el proyecto nace con la ambición de convertirse en una referencia internacional para la formación integral de las futuras generaciones del pádel.

La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, explicó que este lanzamiento supone un paso natural en la evolución de la academia. "Estamos muy contentos de poder lanzar el Annual Padel Program. Es un programa que combina el entrenamiento de alto rendimiento con la formación académica internacional y está enfocado a niños y niñas que quieran disfrutar de un entrenamiento integral. Combinamos el pádel con la preparación física, la nutrición, la psicología y la competición, y creo que tenemos las instalaciones adecuadas para poder ofrecer un gran servicio a todos estos jóvenes deportistas".

Gemma Triay entrenando en la Rafa nadal Academy / RNA

El programa se desarrollará durante diez meses en las instalaciones de Manacor y permitirá a los alumnos compaginar sus estudios en la Rafa Nadal School, con currículo americano impartido en inglés, con un plan deportivo diseñado para potenciar todas las áreas del rendimiento. Los participantes recibirán 17 horas semanales de entrenamiento específico de pádel, más de seis horas de preparación física, seguimiento médico, nutricional y psicológico, además de un calendario competitivo adaptado a su nivel y edad.

Uno de los grandes pilares del proyecto será la metodología desarrollada por Rodri Ovide, uno de los técnicos más prestigiosos del circuito profesional y actual director de metodología de pádel de la Rafa Nadal Academy. Su experiencia al frente de jugadores como Gemma Triay, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Martín Di Nenno o Alejandra Salazar servirá de base para un modelo que prioriza el desarrollo técnico, táctico, físico y mental de los jóvenes deportistas.

"Todo es de la mano de Rodri Ovide. Contamos con una metodología y con una persona que tiene un gran reconocimiento en el mundo del pádel, desde el deporte base hasta el profesional. Creo que ha hecho un trabajo buenísimo en la formación de todos nuestros entrenadores y ahora tenemos un equipo muy sólido y con muchísimas ganas de poder transmitir todos estos conocimientos a los jóvenes jugadores", destacó Maribel Nadal.

Los entrenadores / RNA

La metodología de entrenamiento se fundamenta en el aprendizaje a través de situaciones reales de juego, la toma de decisiones, el desarrollo de la mentalidad competitiva y la mejora física, siempre con un plan individualizado para cada jugador. El objetivo es que el crecimiento deportivo vaya acompañado del desarrollo personal, siguiendo los valores que han definido la carrera de Rafa Nadal: esfuerzo, respeto, humildad, resiliencia y mejora constante.

El entorno también pretende marcar diferencias. La Rafa Nadal Academy cuenta con un campus de 34.000 metros cuadrados equipado con 19 pistas de pádel, gimnasio de alto rendimiento, clínica médica, residencia internacional, áreas de recuperación y servicios especializados de fisioterapia, nutrición y psicología deportiva, creando un ecosistema pensado para que los jóvenes vivan una experiencia similar a la de un deportista profesional.

Más allá de formar jugadores, la academia mantiene intacta su filosofía de formar personas. La convivencia entre estudiantes de más de 60 nacionalidades, el acompañamiento educativo y la importancia concedida a los valores constituyen la base del proyecto, que busca preparar a los jóvenes para competir dentro y fuera de la pista.

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Maribel Nadal se mostró convencida del potencial de esta nueva iniciativa para impulsar el crecimiento del pádel desde la base. "Ojalá puedan venir muchos niños y niñas de diferentes partes del mundo a disfrutar de la Academia, porque al final aquí somos una gran familia". Un mensaje que resume la vocación internacional de un programa con el que la Rafa Nadal Academy pretende trasladar al pádel el éxito alcanzado durante la última década en la formación de tenistas de élite.