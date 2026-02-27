El Rafa Nadal Academy Pádel Tour aterriza en Estados Unidos con cuatro pruebas en 2026

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour continúa ampliando fronteras. Tras consolidarse en España con dos ediciones de éxito y dar sus primeros pasos en Italia, el circuito amateur impulsado por la Rafa Nadal Academy desembarcará en Estados Unidos en 2026 con un calendario de cuatro pruebas, en lo que supone un nuevo salto estratégico en su proceso de expansión internacional.

La llegada al mercado estadounidense se realizará de la mano de Playtomic, considerada la aplicación líder mundial para jugadores y clubes de deportes de raqueta. La alianza refuerza la ambición global del proyecto en un momento en el que el pádel vive un crecimiento exponencial en Norteamérica.

El calendario del Rafa Nadal Academy Pádel Tour USA by Playtomic arrancará del 13 al 15 de marzo en el club Padel X de Miami. Posteriormente, el circuito viajará a Austin, donde se disputará la segunda cita del 24 al 26 de abril en Padel 39. La tercera prueba regresará a Miami, del 8 al 10 de mayo, en Ultra Padel Miami, mientras que el broche final tendrá lugar en Reserve Nueva York, en pleno Manhattan.

Una presentación de lujo

Durante la presentación oficial celebrada en el Club G24 de Madrid, Maribel Nadal, subdirectora general de la academia, destacó la importancia de este nuevo paso: “Después de la gran acogida en España y del inicio en Italia, dar el salto a Estados Unidos supone un paso muy importante. El pádel está creciendo de manera espectacular en este mercado y hacerlo junto a un partner estratégico como Playtomic nos permite seguir llevando nuestra metodología y nuestros valores a nuevas comunidades”.

En el acto también estuvieron presentes el jugador profesional Franco Stupaczuk, actual número cinco del ranking mundial; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; y el exfutbolista Ezequiel Garay, propietario del club anfitrión.

Desde Playtomic, su directora de Sponsorships, Laura Rivas, subrayó que el objetivo es “impulsar el crecimiento global de los deportes de raqueta a través de la tecnología” y acompañar la expansión del circuito en un país clave para el futuro del páel.

El proyecto contará además con el respaldo de Babolat como partner estratégico. La marca incluirá productos en los welcome packs de los participantes y premiará a los ganadores con palas oficiales.

Por toda España

Mientras se prepara el desembarco en Estados Unidos, el circuito seguirá recorriendo en 2026 varias ciudades españolas como Santander, Madrid, Gijón, Jerez, Valladolid, Estepona, Sevilla y Valencia, antes de celebrar la gran final en las instalaciones de la academia en Manacor. En paralelo, la edición italiana visitará Roma, Milán, Nápoles, Florencia, Torino y Ancona.

Fundada en 2016 en Mallorca, la Rafa Nadal Academy ha diversificado su modelo formativo incorporando con fuerza el pádel a su estructura, con 19 pistas, programas específicos para jóvenes y adultos y unas instalaciones de alto rendimiento que han convertido el complejo en uno de los referentes europeos de la disciplina.

Noticias relacionadas

Con su desembarco en Estados Unidos, el Rafa Nadal Academy Páel Tour refuerza su condición de circuito amateur de referencia y consolida un crecimiento que ya trasciende las fronteras europeas.