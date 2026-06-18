La Rafa Nadal Academy lanza un programa anual de pádel para formar a las futuras estrellas del deporte

La Rafa Nadal Academy ha dado un nuevo paso en su apuesta por el pádel con el lanzamiento del Annual Padel Program, una iniciativa pionera que aspira a convertirse en una referencia mundial para la formación de jóvenes jugadores. Inspirado en el exitoso modelo de desarrollo aplicado durante años en el tenis, el programa combina entrenamiento de alto rendimiento, educación internacional y una formación basada en los valores que han marcado la trayectoria de Rafa Nadal.

El proyecto nace para responder al crecimiento global del pádel y a la creciente demanda de programas especializados para jóvenes deportistas. La academia ofrece un entorno integral en el que los alumnos podrán desarrollar simultáneamente su potencial deportivo y académico, contando con todos los recursos necesarios para alcanzar el máximo rendimiento.

Rodri Ovide en la cabeza

Uno de los grandes pilares del programa será la metodología desarrollada por Rodri Ovide, uno de los entrenadores más prestigiosos del pádel internacional y responsable de la evolución de jugadores como Gemma Triay, Juan Lebrón, Paquito Navarro, Martín Di Nenno, Álex Ruiz, Alejandra Salazar o Marta Ortega. El técnico liderará un sistema enfocado en la toma de decisiones, la comprensión del juego y el crecimiento individual de cada deportista.

"La base de mi método es formar jugadores que disfruten aprendiendo. No se trata de copiar modelos, sino de ayudar a cada jugador a descubrir la mejor versión de sí mismo. Queremos que aprendan a competir, a decidir y a entender el juego desde una perspectiva más profunda", explica Ovide sobre la filosofía que aplicará en el nuevo programa.

Unas instalaciones perfectas

Los participantes contarán con entrenamiento técnico y táctico específico, preparación física personalizada, trabajo psicológico, seguimiento nutricional, análisis de vídeo y planificación de competiciones. Todo ello se desarrollará en las instalaciones de la academia, que dispone de 19 pistas indoor y outdoor, gimnasio de alto rendimiento, servicios médicos especializados, fisioterapia y áreas residenciales para los estudiantes.

Además del apartado deportivo, uno de los aspectos diferenciales del Annual Padel Program será la posibilidad de cursar estudios en la Rafa Nadal School, el colegio internacional americano situado dentro del propio campus. Este modelo permite a los alumnos compatibilizar su carrera deportiva con una formación académica de primer nivel en un entorno multicultural.

Una apuesta con grandes expectativas

La subdirectora general de la academia, Maribel Nadal, destacó que el nuevo proyecto es fruto de la evolución natural de una institución que ha ido ampliando su oferta deportiva durante la última década. "Cuando abrimos la Academia en 2016, nuestro foco principal era el tenis de alto rendimiento. Sin embargo, con el paso de los años hemos comprobado cómo cada vez más jugadores de todo el mundo buscan vivir una experiencia deportiva completa. Empezamos desarrollando programas de pádel y hoy estamos muy orgullosos de presentar un programa anual que reúne todo el conocimiento, las instalaciones y los valores de la Academia en torno a un deporte que sigue creciendo de forma extraordinaria".

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La apuesta de la Rafa Nadal Academy por el pádel se ha reforzado en los últimos años con la organización de competiciones internacionales, la creación del Rafa Nadal Academy Pádel Tour y la incorporación como embajadores de dos referentes mundiales como Gemma Triay y Franco Stupaczuk. "Es impresionante. Se trata de unas instalaciones de primer nivel mundial. Aquí tienes absolutamente todo lo que necesita un jugador para desarrollarse: pistas, preparación física, nutrición, psicología y un entorno único para entrenar", afirmó Triay. Por su parte, Stupaczuk destacó que "veo aquí una apuesta real por ayudar a que el pádel siga expandiéndose. Estoy feliz de formar parte de este proyecto y de representar los valores de la Rafa Nadal Academy".