La Rafa Nadal Academy y la FEP consolidan su alianza con la quinta edición del Junior Padel Camp
El campus de tecnificación para jóvenes talentos se celebrará en agosto en Manacor con un programa de alto rendimiento y proyección internacional
La Federación Española de Pádel (FEP) y la Rafa Nadal Academy refuerzan su colaboración con la puesta en marcha de la quinta edición del Junior Padel Camp, una cita ya consolidada en el calendario formativo del pádel base. El campus, dirigido a jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años, volverá a celebrarse en Manacor durante el mes de agosto.
El programa se desarrollará a lo largo de tres semanas consecutivas —del 2 al 9, del 9 al 16 y del 16 al 23 de agosto— con la posibilidad de que los participantes elijan una o varias estancias. La organización ha estructurado las entradas y salidas en domingo para facilitar la logística de los asistentes.
Uno de los pilares del campus será el trabajo técnico y táctico, respaldado por un equipo de entrenadores de primer nivel. Antes de comenzar, cada jugador realizará una prueba de nivel que permitirá organizar grupos homogéneos y adaptar la preparación a las necesidades individuales, en línea con la filosofía de entrenamiento personalizado de la academia.
Mucho más que pádel
El Junior Padel Camp no se limita únicamente al rendimiento en pista. El programa incluye sesiones formativas impartidas por especialistas que abordarán aspectos clave como la nutrición, la preparación física o la gestión de la competición, elementos fundamentales en el desarrollo integral del deportista.
Además, los participantes formarán parte del programa “Building a Champion”, una iniciativa orientada a reforzar valores esenciales en el deporte y en la vida, como el esfuerzo, la humildad, el respeto o la integridad.
Carácter internacional
El campus mantiene también su marcado carácter internacional. En ediciones anteriores ha reunido a jóvenes procedentes de distintos países de Europa y América, consolidándose como un punto de encuentro multicultural que fomenta tanto el crecimiento deportivo como personal.
Con esta quinta edición, la FEP y la Rafa Nadal Academy reafirman su apuesta por el desarrollo del talento joven, consolidando el Junior Padel Camp como una referencia internacional en la formación de futuras promesas del pádel.
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