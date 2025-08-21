La Rafa Nadal Academy apuesta por el pádel de última generación
La número uno del mundo, Gemma Triay, inauguró las nuevas pistas indoor greenset en Manacor con un partido de exhibición.
Angie F.G.
La Rafa Nadal Academy by Movistar ha dado un nuevo paso adelante en su apuesta por la innovación y la excelencia deportiva con la inauguración de sus nuevas pistas de pádel indoor, diseñadas e instaladas por greenset, líder mundial en superficies deportivas. El estreno oficial tuvo lugar el pasado 14 de agosto en Manacor y contó con la presencia de Gemma Triay, actual número uno del ranking mundial, que participó en un partido de exhibición para estrenar las flamantes canchas.
Las nuevas pistas panorámicas, de última generación, han sido concebidas para garantizar la máxima experiencia de juego, seguridad y confort. Con esta incorporación, la Rafa Nadal Academy refuerza su posición como centro de referencia internacional, no solo en tenis, sino también en pádel, donde cada vez cuenta con mayor protagonismo.
Maribel Nadal, encantada con la alianza con greenset
Maribel Nadal, Subdirectora de la Rafa Nadal Academy, destacó la importancia de esta alianza: “Estamos muy satisfechos con nuestra colaboración con greenset. Es una empresa de referencia internacional desde hace muchísimos años, y nos hace especial ilusión crecer juntos de la mano”.
Por parte de greenset, Belén Montes, Expansion Manager de la compañía, subrayó el valor del acuerdo: “Para nosotros es un orgullo formar parte de la Rafa Nadal Academy, un espacio que simboliza los valores de esfuerzo, superación y pasión por el deporte. Con estas pistas reforzamos nuestro propósito de crear superficies en las que los jugadores puedan alcanzar su máximo potencial”.
Instalaciones de última generación
La colaboración entre la academia y greenset no es nueva. La empresa ya es responsable de las superficies de tenis del centro de Manacor, consolidando una alianza estratégica que garantiza instalaciones de primer nivel tanto para los jóvenes talentos en formación como para los jugadores profesionales que entrenan en la academia.
Con más de cinco décadas de experiencia, greenset es un referente mundial en el diseño e instalación de superficies para deportes de raqueta. Ha estado presente en grandes escenarios como el Australian Open, los Juegos Olímpicos o la Copa Davis, además de colaborar con academias de prestigio en todo el mundo.
Esta ampliación confirma a la Rafa Nadal Academy como un espacio puntero donde la excelencia deportiva y la innovación se unen para impulsar el futuro del tenis y el pádel en un entorno único en el mundo.
