"Quiero sacarme la espinita de no haber ganado nunca en el Palau Sant Jordi"

Arturo Coello afrontará el Barcelona Premier Padel con un objetivo tan claro como emocional: por fin levantar un título en el Palau Sant Jordi. El número uno del mundo, que ya está clasificado desde hace meses para el cuadro final junto a Agustín Tapia, reconoció en las redes de Premier Padel que este torneo tiene un significado especial para él y que llegar en la mejor forma posible es una prioridad absoluta.

El vallisoletano, que nunca ha reinado en el Sant Jordi pese a haber disputado allí algunas de sus mejores batallas, admite que tiene clavada una “espinita” deportiva que quiere quitarse cuanto antes. “En lo personal tengo un reto porque es un torneo que a día de hoy no he ganado aún, siempre se me ha resistido aunque el año pasado estuvimos muy cerca. Tampoco he ganado nunca en el Palau, por lo que es otra espinita que me gustaría quitarme porque he jugado bastantes años allí. Cuando llegue lo afrontaré al máximo", reconoció el vallisoletano.

Aunque Coello y Tapia llegan como pareja número uno y con los deberes hechos, el torneo podría tener una relevancia decisiva en el ranking. En el hipotético caso de que Fede Chingotto y Ale Galán —sus grandes perseguidores— ganen esta semana el Major de Acapulco, el Barcelona Premier Padel se convertiría en un escenario clave para mantener el liderato mundial.

No es un detalle menor: en Acapulco hay 2.000 puntos en juego al tratarse de un Major, y cualquier variación en la clasificación puede dejar la lucha por el número uno en un puño de cara al final de temporada. Ahora mismo, la distancia entre ellos es de 1.080 puntos y ambas parejas dependen de ellas mismas para acabar el año en la cima. Coello, consciente de ello, asegura que intentará desconectar de los números y centrarse solo en su juego.

Su ambición, sin embargo, no es solo matemática. Coello insiste en que ganar en el Palau Sant Jordi sería un hito especial, casi personal pero tira de modestia y se quita la presión de encima: "No tengo la presión de ganar porque nunca lo he ganado con lo cual no espero que mucha gente espere que gane las Finals porque, estadísticamente, lo normal es que no las gane".

Barcelona, el mejor torneo del año

Tapia, su compañero, también atraviesa un gran momento, y la dupla llega a Barcelona con la sensación de haber recuperado parte de su versión más dominadora. Ese factor puede ser determinante en un torneo de máxima exigencia, donde el público vuelve a prometer llenos totales y un ambiente espectacular durante toda la semana. "Me haría muchísima ilusión poder levantar este trofeo ya que la gente lo vive muchísimo. Es la capital del pádel, como Madrid. Son sitios en los que hay muchísima afluencia de gente y los escenarios son muy imponentes, se disfruta mucho y sin duda es el mejor torneo del año porque el montaje y la puesta en escena así lo requiere. Que lo llenen, que lo disfruten y nosotros, en la medida que sea posible porque estamos compitiendo, trataremos de disfrutarlo", comentó el King.

En un final de temporada en el que cada punto vale oro y cada victoria puede inclinar la balanza del ranking, Coello sabe que tiene ante sí una oportunidad de oro para cerrar un capítulo pendiente. Barcelona se ha convertido en su asignatura emocional, y él está convencido de que ha llegado la hora de aprobarla. "Va a ser muy bonito y espero estar preparado para poder rendir. Tenemos que hacer partido a partido las cosas un poco mejor y llegar en la mejor forma posible a las Finals".

El Palau Sant Jordi espera una vez más a un Arturo Coello que quiere defender su trono, pero también persigue el reto de coronarse ante unos 15.000 aficionados en el emblemático Palau Sant Jordi. Y si algo ha demostrado el King en los últimos años es que, cuando se propone algo, no suele quedarse a medias y más teniendo al lado a un Agustín Tapia que juega 'en casa'.