“Queremos entrar en la cancha y matarnos… pero la rivalidad que tenemos es súper sana”

El pádel mundial conoce a Fede Chingotto por su energía inagotable dentro de la pista, pero detrás del competidor feroz hay un jugador reflexivo, agradecido y profundamente humano. En una entrevista concedida al portal El4Set, el argentino habla de amor, de frustraciones, de ambición y de esa rivalidad que mantiene en lo más alto del circuito.

Tras deshacerse en elogios hacia Delfi Brea, quien a su vez le considera un ídolo y un referente, reconoce que "mi cable a tierra siempre es entrar en una cancha de pádel porque amo mucho este deporte y disfruto”.

Chingotto y Galán están con muy buenas sensaciones / Premier Padel

Reconoce que nunca tiene la necesidad de aparcar la pala: “Nunca me ha pasado, aunque al final de año no es que lo pida pero agradezco tener algún día de descanso porque la cabeza está saturada… pero si me dijeran de jugar una hora y media estoy”, asegura con una gran sonrisa.

Chingo es una persona a la que siempre se la ve alegre, pero confiesa que no siempre es oro todo lo que reluce: “Me ves siempre alegre, pero cargo con cosas como todos, pero trato de llevarlo de la mejor manera”. Una mentalidad que conecta con el niño que fue: “No encuentro quejas a mi vida. Estoy haciendo lo que más me gusta… Lo único que cambiaría es poder teletransportarme para poder ver a mi familia más seguido”.

El apoyo emocional es clave en su equilibrio y ahora que tiene pareja está mucho más sereno en este sentido: “Tener el corazón lleno ayuda mucho así que agradezco mucho a mi novia… sobre todo cuando las cosas no van tan bien tienes algo más por lo que luchar”.

Chingotto, en Abu Dhabi con su pareja / RRSS

En lo deportivo, el punto de inflexión llegó en Roma 2025 junto a Alejandro Galán. “Italia se nos da bien. Sobre todo encontramos esa mejora que tanto estábamos buscando y la pudimos plasmar”. Aun con derrotas ante Arturo Coello y Agustín Tapia, "nos veíamos de otra forma, más cerca, más competitivos y que las mejoras se notaban".

Más duro fue quedarse sin el número uno en México: “Fue duro… encuentras un vacío duro, tanto esfuerzo y moriste en la orilla”. ¿Cuánto le duró? “10 o 15 minutos”. La reflexión llegó rápido: “Logramos ver ese vaso medio lleno y entender que habíamos hecho una gran temporada”.

Sobre si el pádel le debe algo, es tajante: “No. Porque creo que me lo ha dado todo”. Y respecto a Galán: “Creo que sí que Galán es mi compañero ideal… Me retiraría con él porque estoy súper a gusto”.

La rivalidad con Coello y Tapia es feroz pero sana: “Queremos entrar en la cancha y matarnos… pero la rivalidad que tenemos es súper sana”.

Los cuatro mejores jugadores del planeta tienen una rivalidad sana / Premier Padel

Ambicioso hasta en lo simbólico, se autoevalúa con una “nota final: 95” en una imaginaria carta de FIFA y deja claro su objetivo: “A final de 2026 espero subir a 96 o 97. Un puntito, un 1% como dice el libro de Hábitos Atómicos”. El libro al que hace referencia es Hábitos Atómicos, casi un manual de cabecera para quienes buscan la excelencia diaria.