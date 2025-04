La qualy del Qatar Major, un desierto

El Major de Qatar vivió el viernes una situación bastante surrealista a consecuencia de la reducción de los cuadros que Premier Padel ha aplicado a los Majors pasando de un cuadro de 72 parejas en 2024 a uno de 63 en 2025 en el cuadro masculino, mientras que en este año solo acceden al cuadro 4 parejas procedentes de la fase clasificatoria en lugar de las ocho que entraban antes de la modificación de las reglas.

También se han modificado la bonificación de puntos así como el price money en la qualy. En 2024 solo por presentarte a un partido obtenías 25 puntos sin premio económico, si ganabas un partido ganabas 40 puntos y 820 euros mientras que ganando dos partidos entrabas en cuadro. La nueva normativa establece que presentarse no tiene consecuencias ni a nivel de puntos ni económicos. Ganar un partido supone 14 puntos y 0 euros mientras que si ganas dos partidos sumas 30 puntos y ganas 1200 euros.

Con todo este panorama, la consecuencia ha sido que muchas de las parejas que se habían inscrito para disputar la qualy en Doha, se dieron de baja antes de que diera comienzo el torneo (Alternate) porque tenían muy complicado obtener un retorno ya sea a nivel de puntuación o económico. De esta manera, el viernes, día de la Q1 en Doha, tan solo se disputaron tres partidos de los ocho previstos y tres parejas pasaron ronda sin jugar. Pero incluso ha habido parejas que han pasado directamente a cuadro porque en la Q1 había dos partidos entre parejas que se habían dado de baja ambas con lo que, en función de la posición en el cuadro de previa, han podido entrar a la última ronda de la qualy sin ni siquiera jugar. Son los casos de Arnaldos/Ramírez y Gil/Mena.

El orden de partidos del viernes en la Q1 del Qatar Major / SPORT

Los jugadores que vieron que era muy complicado ganar algún partido en Doha reconsideraron su postura para ahorrarse el billete de avión ya que el desplazamiento a Qatar es uno de los más caros durante el circuito. Hay que tener en cuenta que los jugadores que disputan la previa suelen moverse durante el año entorno a los 350-400 puntos, de ahí que la reducción en este sentido en los partidos de qualy se ha traducido en numerosas bajas.

Se da incluso la circunstancia que en categoría femenina no hay ni siquiera 'waiting list', es decir, si alguna jugadora cabeza de serie se lesiona antes de empezar el torneo, no tendría opción de buscarse una pareja de entre las jugadoras que están en lista de espera al no haber ninguna disponible. Es el caso que ha pasado que Juan Lebrón, quien al lesionarse Franco Stupaczuk, el gaditano tiene la opción de jugar el torneo con algún jugador salido de la waiting list.

Sin duda, es la tabla de puntos lo que dinamiza el circuito y, de repente, los jugadores que se encuentran en la parte baja del ranking pueden sumar más puntos en los torneos FIP que en los del circuito de Premier Padel ya que la proporción, en la actualidad, no es equitativa. Por lógica, un Major debería dar muchos más puntos que cualquier otro torneo del universo pádel.

Las quejas de los jugadores

Los jugadores de esta zona del ranking (a partir del 100 hacia abajo) consideran que con esta política de puntuación "se están cargando la etapa intermedia del pádel". Y consideran que una posible explicación es que la Federación Internacional de Padel quiera que "el circuito FIP gane poder" dentro del panorama del pádel mundial como una 'segunda división'.

Es por situaciones como esta que los jugadores, al amparo de la Asociación de Jugadores de Padel (PPA) hicieron una postura de fuerza para conseguir que Premier Padel reconsiderara las modificaciones de los cuadros. Los directivos del circuito rectificaron en los P1, pero no en los Majors y ahora, en Doha, se han visto las consecuencias de ello.