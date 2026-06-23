Qatar Sports Investments lleva el pádel femenino a Naciones Unidas en un acto sobre deporte e igualdad

El pádel femenino ganó esta semana visibilidad en un escenario poco habitual para este deporte: Naciones Unidas. Ginebra acogió un evento de alto nivel organizado en el marco de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en el que Qatar Sports Investments (QSI), Premier Padel, la Federación Internacional de Pádel (FIP) y la International Padel Players Association (IPPA) participaron en una mesa centrada en el impulso a las mujeres y niñas a través del deporte.

Bajo el título “Empoderar a las mujeres y las niñas en y a través del deporte: de las palabras a los hechos”, el encuentro fue promovido por la Misión Permanente del Estado de Qatar ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, junto a QSI y Qatar Foundation. El objetivo del acto fue debatir sobre cómo trasladar al terreno práctico los compromisos en materia de igualdad, participación, liderazgo y seguridad de las mujeres en el ámbito deportivo.

Entre los participantes figuraron Nasser Al-Khelaïfi, presidente de Qatar Sports Investments, Premier Padel y Paris Saint-Germain; Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, vicepresidenta de Qatar Foundation; Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA; y Maria Teixidor, directora ejecutiva de la IPPA, que acudió como representante de las jugadoras profesionales de pádel.

Sheikha Hind bint Hamad Al Thani dando la bienvenida a las asistentes / Premier Padel

Al-Khelaïfi apuesta por el deporte femenino

Durante su intervención, Al-Khelaïfi defendió “el poder único del deporte para unir a las personas, inspirar a las nuevas generaciones y crear oportunidades de cambio social positivo”. También aseguró que “todas las niñas deberían tener la oportunidad de participar en el deporte” y puso el foco en la evolución del deporte femenino en los últimos años, con una referencia expresa al desarrollo del pádel profesional dentro de Premier Padel.

Más allá del mensaje institucional, el acto sirvió también para poner sobre la mesa uno de los debates todavía abiertos en el pádel femenino: su consolidación económica. El propio Al-Khelaïfi admitió que aún es necesaria “la colaboración continua de todos los actores para alcanzar la sostenibilidad económica y la independencia del deporte femenino”, una meta que, según reconoció, “todavía está lejos de haberse logrado plenamente”.

Teixidor reclama más visibilidad al pádel femenino

La voz de las jugadoras la puso Maria Teixidor, directora ejecutiva de la IPPA, que destacó “los avances logrados por el pádel profesional en los últimos años” y agradeció “el papel de Premier Padel y de la Federación Internacional de Pádel (FIP) en la creación de una plataforma global en la que atletas masculinos y femeninos comparten el mismo escenario internacional”. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de seguir reforzando estructuras que permitan a las jugadoras ganar visibilidad, oportunidades y una mayor capacidad de influencia en la evolución del circuito, además de seguir mejorando sus condiciones económicas.

Intervención de Maria Teixidor / Premier Padel

En ese balance de crecimiento, la organización destacó algunos de los pasos dados en los últimos cuatro años, como la igualdad en premios en cerca del 90% de los torneos de Premier Padel, el CUPRA FIP Tour y los Mundiales FIP, además de una mayor exposición mediática y comercial del cuadro femenino. También se subrayó que las jugadoras compiten en grandes escenarios del calendario y cuentan con servicios e infraestructuras equiparables a los del circuito masculino.

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El evento celebrado en el Palais des Nations incluyó además una exposición fotográfica dedicada a jugadoras profesionales de Premier Padel y al crecimiento del pádel bajo el paraguas de la FIP. La iniciativa permitió que el pádel femenino tuviera presencia en uno de los grandes foros internacionales de debate sobre igualdad y derechos, en un momento en el que el deporte busca seguir avanzando no solo en visibilidad, sino también en estructura, estabilidad y reconocimiento para sus jugadoras.