Todo a punto para la celebración de la Reserve Cup en Marbella

Marbella volverá a situarse en el mapa deportivo internacional con la celebración de la Reserve Cup, un torneo de pádel que reunirá a los 16 mejores jugadores del planeta entre el 18 y el 20 de septiembre en las instalaciones del hotel Puente Romano Marbella. Será la primera vez que esta competición, ya consolidada en Estados Unidos, cruce el Atlántico para aterrizar en Europa.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, mostró su satisfacción por la elección de la ciudad como sede durante el acto de presentación del torneo. “Es todo un honor acoger una competición de estas características, que contribuirá a seguir posicionando a Marbella como referente internacional del binomio turismo y deporte”, afirmó. Además, subrayó que el evento atraerá gran atención mediática, tanto nacional como internacional, con un impacto directo en la proyección de la ciudad.

Tenis y pádel, unidos en Marbella

Muñoz también destacó que septiembre será un mes clave para la raqueta en Marbella, ya que la Reserve Cup coincidirá con la celebración de la Copa Davis, convirtiendo al municipio en epicentro de grandes citas deportivas. “Los jugadores se enamorarán de Marbella, porque quien la conoce repite”, añadió.

El director general de la Reserve Cup, Víctor Ruiz, explicó que el torneo cuenta con un formato innovador, que combina el juego por equipos con reglas dinámicas y un entorno exclusivo pero accesible para todos los públicos. “Llevamos más de un año trabajando para traer esta competición aquí y han sido todo facilidades”, señaló, agradeciendo el apoyo institucional y de los patrocinadores.

Los mejores jugadores del mundo

Desde la organización también se puso en valor la participación de figuras del deporte y la implicación de marcas de primer nivel. Un respaldo que consolida a la Reserve Cup como una de las citas más atractivas del calendario.

El director general de Puente Romano Marbella, Gonzalo Rodríguez, resaltó por su parte la “sinergia perfecta entre las necesidades de los jugadores y la calidad de las instalaciones”, claves para atraer un evento de estas dimensiones.

Uno de los protagonistas será el jugador local Mike Yanguas, que no escondió su entusiasmo por competir en casa. “Es un orgullo jugar en Marbella en un evento que va a marcar un antes y un después por su carácter innovador y su proyección”, aseguró.

Las entradas para la Reserve Cup ya están disponibles en la web oficial del torneo: https://tickets.oneboxtds.com/reserve-cup/events/47741?sessionView=LIST