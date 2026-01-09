La Pro Padel League 2026 se olvida de España y aprieta aún más un calendario ya saturado

La Pro Padel League (PPL) ha hecho oficial este jueves su calendario para la temporada 2026, confirmando una hoja de ruta que refuerza su apuesta por América y que deja un detalle significativo: la competición no pasará por España, después de que en 2025 sí hiciera escala en San Sebastián. Un movimiento que no es menor en un país clave para el pádel, pero que refleja la estrategia de expansión de la liga por equipos hacia otros mercados.

El calendario de la PPL se articulará en cinco torneos a lo largo del año, con paradas en Nueva York (9-12 de julio), Los Ángeles (13-16 de agosto), Playa del Carmen (24-27 de septiembre), Guadalajara (19-22 de noviembre) y las finales en Miami (3-6 de diciembre). Un formato compacto, concentrado principalmente en la segunda mitad de la temporada, que vuelve a posicionar a la PPL como una alternativa atractiva para muchos jugadores profesionales.

Un calendario global cada vez más comprimido

La publicación del calendario de la PPL llega en un contexto especialmente delicado: el calendario del pádel profesional está prácticamente lleno de enero a diciembre. Premier Padel ocupa el eje central de la temporada, con torneos desde febrero hasta las Finales de Barcelona en diciembre, dejando muy pocas semanas completamente libres.

A este calendario ya exigente hay que añadir ahora las competiciones por equipos. Antes incluso de que arranque Premier Padel, del 22 al 24 de enero se celebrará la Reserve Cup, que vuelve a marcar un inicio de año intenso para parte de la élite.

Además, en 2026 entra en escena con fuerza la Hexagon World Series, la evolución de la Hexagon Cup, que pasará a disputarse en cuatro pruebas a lo largo del año. La organización ya ha anunciado las fechas, aunque todavía no las sedes, y lo ha hecho con un elemento clave: su asociación con la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que convierte a Hexagon en una competición más oficial y estructurada que otras ligas privadas por equipos.

Premier Padel, PPL y Hexagon: un rompecabezas para los jugadores

El resultado es un calendario donde Premier Padel, Pro Padel League y Hexagon World Series conviven y compiten por espacio. Entre torneos individuales, ligas por equipos y eventos especiales, las semanas sin competición real se reducen a pequeños huecos, generalmente entre bloques de torneos o en momentos muy concretos del año.

No todos los jugadores profesionales participan en todas estas competiciones. Lo habitual es que cada jugador elija una o dos competiciones por equipos —PPL, Hexagon o Reserve Cup— en función de su planificación, compromisos contractuales y carga física. Muy pocos afrontan el reto de compaginarlas todas junto al calendario completo de Premier Padel.

Un calendario sumamente saturado / Premier Padel

Pocas semanas de descanso para entrenar

Con Premier Padel ocupando casi todo el año, la PPL concentrada en verano y otoño y la Hexagon World Series repartida estratégicamente, el margen de descanso es mínimo. El pádel entra así en una fase de máxima expansión… pero también de máxima exigencia, donde la gestión del calendario se convierte en uno de los grandes retos del deporte en 2026.

Un jugador o jugadora que quisiera jugar todas estas competiciones solo descansaría del 15 de febrero al 1 de marzo, del 9 al 15 de marzo, del 30 de marzo al 5 de abril, del 27 de abril al 31 de mayo, del 15 al 21 de junio, del 20 al 26 de julio y del 17 al 23 de agosto. Pero hay que tener en cuenta que en estas semanas libres salen otros bolos con exhibiciones, clínics y otros torneos amistosos. Además, muchas de estas semanas de descanso son irreales puesto que los jugadores deben viajar a otros continentes y adelantan sus desplazamientos para poder adaptarse a horarios y clima.