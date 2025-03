Primeras sorpresas en el Premier Padel Santiago P1, pero los favoritos siguen

El Banco de Chile Santiago Premier Padel P1 by Shell sigue avanzando a toda velocidad, con las pistas rápidas imprimiendo un ritmo trepidante y dejando alguna que otra sorpresa en el camino. La segunda jornada cerró los dieciseisavos de final sin que los grandes favoritos sudaran demasiado, pero sí con algunos partidos que dieron de qué hablar. Y ojo, porque los octavos ya están servidos y vienen con mucha, pero mucha, tela que cortar.

Coello y Tapia, más trabajo del esperado

En el cuadro masculino, los cuatro primeros cabezas de serie pasaron el trámite sin despeinarse... o casi. Porque si bien todos resolvieron en menos de una hora, Coello y Tapia tuvieron que remangarse un poco más de lo previsto. Josete Rico y Agustín Gutiérrez les plantaron cara en un segundo set muy peleado, que llegó igualado hasta el 3-3 antes de que los número 1 apretaran el acelerador y sellaran su pase con un engañoso 6-2 y 6-4.

Quílez y Sans, los chicos del momento

Si hay una pareja que está dando de qué hablar, esos son Marc Quílez y Tonet Sans. Están firmando un torneo de ensueño y no quieren despertarse. Primero eliminaron al chileno Javier Valdés y el español Emilio Sánchez en tres sets y en dieciseisavos se cargadron a los octavos cabezas de serie, Edu Alonso y Álex Arroyo, en un duelo también a tres sets (6-3, 6-7 (6) y 6-4). No hay dos sin tres, y este jueves buscarán su tercer golpe ante Javi García y Javi Barahona. ¡Atentos a estos dos!

Lucía Sainz y Patty Llaguno, KO en su estreno

En el cuadro femenino, la gran sorpresa fue la eliminación de Lucía Sainz y Patty Llaguno, finalistas en Santiago el año pasado. Empezaron como un vendaval y se llevaron el primer set casi sin despeinarse, pero Tamara Icardo y Claudia Jensen no estaban dispuestas a ser espectadoras de lujo y remontaron con mucho carácter (1-6, 7-6 (6), 7-5). Ahora se cruzarán con las jóvenes Carmen Goenaga y Bea Caldera, que también vienen con ganas de dar guerra.

Chile se queda sin representación femenina

El torneo se quedó sin chilenas en el cuadro femenino tras la derrota de Kimberley Ahumada y Catalina Arancibia. Las wild cards locales dejaron detalles de calidad y arrancaron los aplausos del público, pero no pudieron frenar a Goenaga y Caldera, que no dieron opción y sellaron su pase con solvencia.

Unos octavos de infarto

Si lo de este miércoles fue entretenido, lo de este martes promete ser una locura. Las principales favoritas debutan en el cuadro femenino, con Ariana Sánchez y Paula Josemaría arrancando su andadura ante Nuria Rodríguez y Carolina Orsi. También entrarán en acción Marta Ortega y Sofía Araújo, que abrirán la jornada contra Vicky Iglesias y Marina Guinart.

También entran en liza Gemma Triay y Delfi Brea, que buscan en Santiago completar una gira americana de ensueño y su cuarto título consecutivo tras vencer en Gijón, Cancún y Miami. Buscarán los cuartos de final ante las qualys Marta Borrero y Martina Calvo. Ver de nuevo en acción a las jovencísimas Claudia Fernández y Bea González es otro de los alicientes de la jornada. La dupla española se medirá en octavos a Laia Rodríguez y Raquel Eugenio.

Y en el masculino, prepárense para un duelo con morbo: Juan Lebrón y Franco Stupaczuk frente a Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, en la reedición de la final de Cancún. Además, Coello y Tapia tendrán que lidiar con la potencia de los jóvenes Leo Augsburger y Pablo Cardona, mientras que Paquito Navarro y Lucas Bergamini buscarán su billete a cuartos ante Juan Tello y Tino Libaak, casi nada.