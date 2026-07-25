Pretoria, primer test para ¡¡15 parejas nuevas!!

El efecto dominó provocado por los últimos movimientos ha sacudido de arriba abajo la zona media masculina y ha reconfigurado el top femenino. Nada menos que 15 nuevas duplas harán su debut oficial en el P1 de Pretoria, convirtiendo al torneo en una verdadera prueba de fuego para medir nuevos proyectos.

Como ya es sabido, cuadro femenino vivirá un interesante "intercambio de cromos" en la parte alta de la tabla: Con Martina Calvo y Claudia Fernández se unen dos talentos de una precocidad y proyección asombrosas. Claudia aporta la madurez táctica y el templamento de quien ya sabe lo que es ganar al máximo nivel, mientras que la explosividad y pegada de Martina darán una agresividad extra a la dupla.

Marta Ortega y Sofía Araújo inician su etapa 3.0. Es un reencuentro que buscará problemas a sus rivales combinando el volumen de juego e inteligencia táctica de Martita y la potencia física arrolladora en el remate de la jugadora portuguesa. Con el regreso de Las Lupitas, la experiencia e intensidad están totalmente garantizadas para luchar por los títulos.

Principales movimientos en el cuadro masculino

El baile de parejas masculino ha tenido a Gonza Alfonso como detonante principal tras romper su fugaz proyecto con Javi Barahona. Estas son las nuevas parejas que debutarán en Pretoria

Gonza Alfonso/Tino Libaak: Una de las uniones que más expectación genera. Alfonso, tras ser el rey indiscutible de A1 Padel y dar el salto definitivo a Premier, apuesta por la juventud y la capacidad aérea del flamante campeón del mundo Tino Libaak. La mezcla del talento creativo y la visión de Gonza con la solidez técnica y electricidad de Libaak puede dar lugar a un proyecto muy competitivo a medio plazo.

Álex Chozas/Javi Barahona: Como consecuencia de la marcha de Libaak, Chozas une fuerzas con Barahona. Se trata de una dupla con un potencial ofensivo letal: la pegada diferencial de Chozas unida al despliegue físico y contundencia de Barahona desde el drive. Si logran encontrar regularidad en la construcción de los puntos, van a ser una pesadilla para cualquier cabeza de serie en las primeras rondas.

Javi García Mora/Álex Ruiz: Uno de los movimientos con más galones en la zona media-alta. El malagueño Álex Ruiz busca recuperar sensaciones y puntos junto al orden, solidez y trabajo defensivo de Javi García Mora. Un perfil zurdo-diestro muy equilibrado que aspira a consolidarse rápidamente como fijo en las rondas finales.

Juanlu Esbrí/Sanyo Gutiérrez: Experiencia histórica al servicio del talento joven. Sanyo Gutiérrez encuentra en Juanlu Esbrí al perfil clásico que siempre le ha hecho brillar: un revés con pegada temible capaz de definir en un abrir y cerrar de ojos, permitiendo a Sanyo manejar los tiempos del partido.

La lista completa de las 15 parejas debutantes en Pretoria

A continuación, la relación de las duplas que saltarán a la pista por primera vez en Sudáfrica:

Martina Calvo / Claudia Fernández

Juventud, volumen y potencia de nivel Marta Ortega / Sofía Araújo

Retorno de una dupla experimentada y competitiva

Gonza Alfonso / Tino Libaak

Talento, creatividad y pegada en clara proyección

Álex Chozas / Javi Barahona

Explosividad física y poder ofensivo

Javi García / Álex Ruiz

Solidez, equilibrio zurdo-diestro y veteranía

José Jiménez / Álex Arroyo

Potencia desmedida y agresividad en el remate

Tolito Aguirre / Pablo García

La magia y show de Tolito al servicio del ritmo Premier

Juanlu Esbrí / Sanyo Gutiérrez

La veteranía del 'Mago' apuntalada con pegada joven

Pablo Lijó / Xisco Gil

Dupla rocosa, carácter y experiencia pura

Maxi Sánchez / Dani Santigosa

Juventud emergente en ambos lados

José Diestro / Marc Sintes

Control táctico y aire fresco en el drive

Antonio Fernández / Nacho Vilariño

Lucha, trabajo de campo y garra en zona media

Santi Pineda / Javi Ruiz

La veteranía de Javi para tutelar la proyeccion de Pineda

Juan Cruz Belluati / Ignacio Piotto

Calidad en la zurda de Belluati y energía física de Piotto

Álvaro Cepero / Teo Zapata

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