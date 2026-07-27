Pretoria P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Pretoria P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Pretoria P1 por TV y online en España.

Hoy, lunes 27 de julio, arranca la primera jornada del cuadro principal del torneo donde se juegan los primeros partidos de la primera ronda del cuadro masculino donde ya entran en acción algunas de las nuevas parejas tras los numerosos cambios después de disputarse el Málaga P1.

El torneo tiene lugar en el SunBet Arena de la ciudad surafricana y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas excepto la número tres formada por Ari Sánchez y Andrea Ustero, lesionada.

Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Pretoria P1 Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 17.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Alfonso/Libaak vs Van Heerden/Blakey (WC) | A las 17.00 h. (CET)

Krige/Ashforth (WC) vs Collado/Hernández | A continuación

PISTA 2

Gala/Jensen vs González/Cabeza | A las 17.00 h. (CET)

Deus/Deus vs Rubini/Sánchez | A continuación

PISTA 3

Castaño/Goenaga vs Rodríguez/De Pascual | A las 17.00 h. (CET)

Pineda/Ruiz vs Cepero/Zapata | A continuación

PRETORIA P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Pretoria P1:

DÓNDE VER EL PRETORIA P1 PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Pretoria P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Pretoria P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.