"¿Presión? Que me vean como futuro número uno es una motivación"

Tino Libaak está llamado a ser uno del los grandes en un futuro no muy lejano. Hoy tiene solo 19 años pero Ya puede decir que ha jugado al lado de dos monstruos del pádel como son Fernando Belasteguín o Juan Tello y sin duda se convirtió en el héroe de Argentina en el Mundial que ganaron en Qatar el año pasado. Nacido en Villa Mercedes, se vino a Barcelona con solo 16 años pero con el objetivo claro: ser jugador profesional de pádel. Hoy este sueño está cumplido, pero va a por muchos más.

¿Cómo estás?

Muy bien, trabajando día a día y con mucha ilusión de seguir esta temporada.

¿Cómo es ahora tu día a día?

Lo que es indispensable siempre es un turno de físico y un turno de pádel de una hora y media cada uno, y luego complementarlo también con psicóloga, estando en contacto con el equipo, ver las sensaciones del día y también estar con los fisios. Eso creo que es lo indispensable en la semana.

¿Cómo llevas vivir aquí desde los 16 años sin tu familia? ¿Cómo te puede haber afectado?

Sin duda que es muy complicado. Al final no estar cerca de los amigos de la infancia, los que son de toda la vida, del colegio, y sobre todo de la familia es muy difícil, pero cuando uno está decidido a lo que quiere hacer y lo que hace es lo que le gusta todo es más fácil. Tengo muchísimos amigos aquí también, son como mi segunda familia y eso ayuda mucho a estar más tranquilo y a no extrañar tanto a los tuyos.

Jugaba al fútbol pero siempre volvía a jugar al pádel por la tarde así que siempre fue el deporte que más me apasionó

¿Tenías claro que querías ser jugador profesional?

Desde muy chico hacía siempre deporte, jugaba a fútbol, tenis, pádel… en el colegio hacíamos bastante deporte, pero siempre estuve muy conectado con el pádel. Mis padres tienen un club allí (Villa Mercedes, Argentina) y yo estaba todo el día por allí. Jugaba al fútbol pero siempre volvía a jugar al pádel por la tarde así que siempre fue el deporte que más me apasionó. Cuando tenía 12 o 13 años fue donde hice un clic y dije, de a poquito voy a ir haciendo pequeñas cosas para poder en un futuro dedicarme profesionalmente y por suerte lo pude lograr.

¿En un principio querías ser futbolista?

No sé si futbolista, pero no tenía muy decidido qué quería hacer. Jugaba a fútbol, tenis, pádel como todo niño, pero siempre estaba mucho más ligado al pádel que a otro deporte.

¿Eras fan de Messi de niño?

Nunca fui muy fanático de ningún jugador en especial. Claramente que Messi le gusta a todo el mundo, es un ídolo, pero nunca de chiquito fui de fanatizarme tanto con alguien, aunque sin duda es un ídolo para mí.

Desde muy chico que venía preparándome para cuando llegara la oportunidad de jugar profesionalmente y a día de hoy estoy tratando de asumir cada objetivo

Solo tienes 19 años ¿crees que está yendo todo muy rápido?

Hay tiempo para todo. Es cierto que si miro tres años atrás no creía que todo lo que he vivido en este tiempo iba a pasar tan rápido, pero estoy tratando siempre de ser consciente de todo. Desde muy chico que venía preparándome para cuando llegara la oportunidad de jugar profesionalmente y a día de hoy estoy tratando de asumir cada objetivo. Cada día y cada entreno lo afronto con más responsabilidad.

¿Qué le pides hoy al pádel?

Le pido muy poco. Es mucho más lo que me ha dado el pádel a mí. De mi parte solo queda disfrutarlo y entregar todo mi esfuerzo. No mucho más.

En tu corta carrera has vivido momentos no tan agradables, por ejemplo con tu rotura con Nox. ¿Crees que estas experiencias te mejoran como persona o te afectan negativamente?

Es un tema muy delicado del que no estoy autorizado a decir mucho, pero de mi parte solo queda agradecerle sobre todo a Siux por su predisposición con nosotros desde el minuto uno. Estábamos en medio de una gira (Egipto) y era muy complicado el tema de entregar el material tan rápido, así que de mi parte solo me queda agradecerles a ellos ya que creo que hicieron un gran esfuerzo para y con nosotros. No te puedo hablar mucho más, pero quiero aprovecharlo para agradecer a Siux lo que hizo.

Estoy muy feliz en Siux y agradecido desde el primer momento. Es una marca que nos tiene muy en cuenta y eso se valora muchísimo

¿Cómo estás viviendo tu incorporación a esta marca?

Estoy muy feliz, agradecido desde el primer momento. Es una marca que nos tiene muy en cuenta. En el momento de diseñar una pala nos preguntan mucho, y eso son detalles que para un jugador suman mucho. El trato con nosotros está siendo increíble y esto se valora muchísimo.

Hiciste esta transición junto a Leo Augsburger quien en aquel momento era tu pareja y parecía que teníais un gran futuro. ¿Ves a largo plazo la posibilidad de ser de nuevo pareja y llegar a ser número uno?

A ver, número uno ojalá, pero hay etapas para todo. Compartimos muchísimos momentos juntos. Nuestros primeros momentos en el circuito fueron juntos, pero creo que hay etapas individuales, momentos individuales, diferentes objetivos y a día de hoy te diría que no toca, pero nunca está cerrada esta posibilidad en un futuro.

¿Separación con Tello? Lo entendí, me quedo con que jugamos a un grandísimo nivel en dos o tres meses y conocí a una gran persona.

Otro momento raro que has vivido es la ruptura con Juan Tello cuando estabais viviendo un momento muy dulce.

Son momentos que en el pádel de hoy pueden suceder. Yo, en cuanto al tema de los cambios, lo entiendo superbién. Juan me llamó para explicarme un poco todo y yo mismo fui quien le dije ‘mira Juan, te entiendo a la perfección, está perfecto', al final son objetivos propios de cada uno. Me quedé con que en el corto tiempo que estuvimos creo que pudimos sacar un gran nivel. Aunque no lo pudimos hacer en el último torneo (cayeron en Qatar en dieciseisavos), me quedo con eso. Jugamos a un grandísimo nivel en dos o tres meses y conocí a una gran persona.

Libaak, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Y ahora con Javi Garrido, una pareja formada por las circunstancias.

Nos unimos los dos un poco por estar en la misma situación, pero estoy con muchísima ilusión. Con Javi ya habíamos hablado antes para jugar en diferentes torneos por lesiones de compañeros, nunca como proyecto, pero que hoy se pueda dar como un proyecto me hace muchísima ilusión. Ya empezamos a trabajar de apoco juntos y con muchas ganas de iniciar la próxima gira.

Cuando hablamos con Javi (Garrido) vimos que tenemos muchísimas ganas de lograr un buen juego y de confiar el uno en el otro

¿Lo ves como un proyecto a largo plazo?

Si, totalmente. Los dos cuando hablamos vimos que tenemos muchísimas ganas de lograr un buen juego y de confiar el uno en el otro, algo que a día de hoy es muy importante. Creo que los dos lo tenemos así que mientras esto esté vamos a seguir luchando.

¿Es muy diferente Javi Garrido de Juan Tello?

Llevamos muy poco tiempo con Javi, no te voy a mentir, pero sin duda todos los jugadores son muy diferentes. Cada uno tiene sus detalles mejores, peores, pero en el muy pero que muy poco tiempo que pasé con Javi, por mi parte estoy encantado y con muchísima ilusión de afrontar los próximos torneos.

Tino Libaak acaba de arrancar una nueva etapa junto a Javi Garrido / Valentí Enrich

¿Eres un tipo que se adapta fácilmente a las nuevas parejas?

No sé si me adapto fácil o no, pero cien por cien que voy con mucha predisposición de poder adaptarme lo más rápido posible. En el caso de Juan al final él tenía toda su familia, una hija muy chiquita así que fui a hacer la pretemporada a Madrid, un poco lejos de mi casa, pero son pequeños esfuerzos que después a largo plazo van dando frutos en la pareja. Como te digo siempre intento adaptarme a las situaciones que se van dando.

Va a ser algo inolvidable en mi carrera haber compartido momentos tan especiales para Belasteguín que acabaron siendo momentos muy especiales para mí también.

Una parte muy positiva de tu carrera fue ser el último compañero de Fernando Belasteguín.

Va a ser algo inolvidable en mi carrera haber compartido momentos tan especiales para él que acabaron siendo momentos muy especiales para mí también. Que el mejor jugador de la historia te elija para jugar con él los últimos tres meses de su carrera sin duda es muy especial. Me llevé muchísimas cosas, aprendí muchísimo en muy poco tiempo y sobre todo conocí a una gran persona. En muy poco tiempo se aprende mucho y va a ser algo que no voy a olvidar nunca.

Y hablando de cosas buenas, fuiste el héroe del Mundial que ganó Argentina en Qatar el año pasado. ¿Eres consciente de lo que hiciste?

He vuelto a mirar el partido, pero tampoco me considero un héroe. Creo que ya lo dije los días después de ganar el Mundial y lo repito ahora, fue un trabajo en equipo durante toda la semana, eso fue la clave para esos últimos tres partidos. El equipo estuvo superunido toda la semana. Al final competimos durante toda la temporada y que en esa semana fuéramos ocho hermanos más el cuerpo técnico se valora mucho. Junto a Leo (Augsburger) y Álex (Chozas) era nuestro primer Mundial, éramos los más jóvenes y que nos integraran al grupo tan rápido son después pequeños detalles que nosotros fuimos valorando. Sin duda hicieron que pudiéramos jugar a un gran nivel el último partido.

¿Cuántas veces has visto este partido?

Un par de veces. No mucho. Por lo que significó creía que lo iba a ver más.

¿Qué objetivo te marcas en este 2025?

Sin duda poder lograr un buen nivel, sobre todo con un poco más de regularidad que años anteriores. No me gusta hablar de números o puntaje en sí, pero sí mostrar un gran nivel durante todo el año.

Tino sueña con llegar a ser el número uno / Valentí Enrich

¿Un sueño por cumplir?

Me encantaría ser número uno y por qué no soñar con eso.

Son muchos los expertos en pádel que te ven como un futuro número uno. ¿Gestionas bien esta presión?

Más que presión, lo veo como una motivación. Que la gente crea que eres capaz de lograr ciertos objetivos motiva al jugador más que ponerle presión. Yo intento verlo de esta manera. Cuando hay gente detrás que confía en tu futuro, en tu juego, en tu día a día, lo único que puedo hacer es dejarlo todo en la pista, en cada entreno, para poder sacar el mejor nivel en competición.

Tienes solo 19 años y sabes que para ser número uno tienes que ser profesional dentro y fuera de la pista. ¿Es difícil?

No. Mi vida es alrededor del pádel. El lugar donde vivo, mi círculo cercano, es todo gracias y por el pádel así que cuando crees que estás bien rodeado es realmente muy difícil salirse. Por mi parte no es de lo que más me cuesta.

¿No tienes distracciones?

No, mis mejores amigos son también todos jugadores y la que considero mi segunda familia ya en España está toda alrededor del pádel así que esto ayuda mucho.