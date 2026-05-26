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Gala Woman&SPORT

Premio Proyección: Marta Ortega

La jugadora de pádel sigue a sus 29 años teniendo el récord de jugadora más joven en conseguir el número uno, con 22 años, junto a Marta Marrero

Marta Ortega, jugadora de pádel

Marta Ortega, jugadora de pádel / Marcos Robles/Padel al revés

SPORT.es

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La jugadora de pádel Marta Ortega recibió el Premio Proyección Woman SPORT 2026 en reconocimiento a una trayectoria brillante que la ha convertido en una de las grandes referentes del pádel mundial. Marta hizo historia al convertirse, con solo 22 años, en la jugadora más joven en alcanzar el número uno del ranking, consolidándose desde entonces como una figura admirada tanto por su talento dentro de la pista como por su personalidad cercana y elegante fuera de ella.

Licenciada en Medicina y propietaria de una sonrisa eterna, Marta Ortega representa además unos valores que van mucho más allá del deporte. Su compromiso solidario quedó reflejado en la iniciativa “Regala Sonrisas”, creada para que niños hospitalizados pudieran recibir un regalo durante la Navidad en el Hospital Gregorio Marañón. Su ejemplo de esfuerzo, sensibilidad y excelencia deportiva la convierten en un referente que ha vivido esta noche un reconocimiento más que merecido.

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