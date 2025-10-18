Premier Padel: ¿Volver al punto de oro es posible?

El debate vuelve a estar sobre la mesa. El runrún sobre si se debería regresar al punto de oro es cada vez más ruidoso y son ya muchas las voces que se alzan pidiendo que se aplique esta normativa en lugar de seguir con la 'ventaja'. Pero ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes que ofrece cada una de las normativas? Las respuestas son subjetivas ya que cada uno ve cosas positivas y negativas según sus intereses.

¿Cómo y por qué llegó el punto de oro al pádel? Fue en 2020 cuando el circuito de pádel era World Padel Tour cuando se cambió la reglamentación del deporte y se decidió jugar con punto de oro, es decir, cuando se llega al 40-40, el juego se decide en el siguiente punto en el que la pareja que resta decide si resta desde el drive o el revés. Lo que quiso conseguir WPT con esta medida es reducir la duración de los partidos y añadir emoción en la pista.

La Aociación de Jugadores de Padel votó en su día volver a jugar con el sistema de 'ventaja' / RRSS

En aquel entonces, los jugadores no recibieron el cambio de buena gana ya que consideraron que era una decisión muy importante y que no se les tuvo en cuenta en ningún momento. No gustó y fue un motivo más de enfrentamiento entre la dirección del circuito y los jugadores que en aquella época vivía una situación muy tensa. La llegada de Premier Padel comportó que el punto de oro desapareciera en el circuito amparado por la FIP.

La vida del punto de oro tuvo pues una corta vida en el pádel profesional. En 2023, año en el que convivieron ambos circuitos, los jugadores tuvieron que adaptarse a jugar de las dos maneras en función del torneo, pero ya en 2024 con Premier Padel como circuito único, el punto de oro pasó a la historia después de que los jugadores votaran a favor de regresar a la 'ventaja'.

En general, los jugadores consideran que el sistema de 'ventaja' es más justo ya que la suerte interviene menos pero, por otro lado, algunos ven que favorece más a los jugadores top, mientras que el punto de oro da oportunidades a los jugadores de menos ranking cuando se enfrenta a los favoritos, es decir, iguala un poco más las opciones de triunfo.

Coello y Tapia prefieren jugar con 'ventaja' / Premier Padel

Jornadas eternas en los torneos

En los últimos meses, donde se están viviendo partidos eternos que alargan muchísimo las jornadas, el debate sobre si se debería volver a implantar el punto de oro ha vuelto ya que son muchas las voces que se han alzado pidiendo su regreso dentro del círculo de los jugadores. Destapó de nuevo el debate Maxi Sánchez durante el torneo de la PPL en San Sebastián. En dicho torneo se juega con punto de oro, y el argentino comentó que desde la Asociación de Jugadores habían puesto de nuevo el tema sobre la mesa ante la FIP.

Maxi Sánchez abrióp de nuevo el debate sobre el punto de oro / Premier Padel

Entrenadores como Manu Martín o Jorge Martínez se mostraron a favor de ello en sendas entrevistas en VeinteDiez y La Chiquita Padel respectivamente, incluso piden un Super tie break (Al mejor de diez puntos con diferencia de dos) en lugar de un tercer set para acortar todavía más los enfrentamientos. Pero no solo los entrenadores están a favor de volver al punto de oro.

Paquito ha cambiado de opinión y ahora prefiere el punto de oro, Coki quiere jugar con 'ventaja' / Premier Padel

Muchos de los jugadores que en su momento no veían con buenos ojos el punto de oro, a día de hoy han cambiado de opinión, como es el caso de Paquito Navarro, que reconoció en su día que "rectificar es de sabios y ahora volvería al punto de oro". Otros jugadores que abogan por el punto de oro son Franco Stupaczuk, Sofi Araújo o Patty Llaguno por poner algunos ejemplos, mientras que Agustín Tapia, Arturo Coello, Jon Sanz, Edu Alonso, Coki Nieto, Lucas Bergamini, Martita Ortega o Lucía Sainz son más de 'ventaja'.

Sport se puso en contacto con Premier Padel para sondear cuál es su postura al respecto y si están por la labor del cambio en el caso de que los jugadores votaran de nuevo este punto del reglamento y saliera un resultado favorable al punto de oro. Por ahora el circuito y la FIP no tienen previsto ningún movimiento al respecto, pero ello no significa que no se pudiera replantear el tema de cara a la temporada 2026.

La instauración del punto de oro sería posible cambiando el reglamento del deporte, algo que tendría que contar con la aprobación de la Federación Internacional de Padel ya que debería ser la propia FIP quien modificara esta norma del pádel. Sería como el caso que se vivió en el fútbol donde fue la FIFA quien aprobó el cambio de reglamentación incorporando los cinco cambios en lugar de solo tres, la obligación de que el portero pise la línea de la portería en el lanzamiento de los penaltis o la implementación del VAR por poner algunos ejemplos.