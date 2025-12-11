Premier Padel Tour Finals Barcelona: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el último torneo de la temporada, las Premier Padel Tour Finals. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver las Finals por TV y online en España.

Hoy, jueves 11 de diciembre, se celebra la primera jornada de cuartos de final donde ya entran en acción las parejas número uno tanto en hombres como en mujeres. Concretamente, Arturo Coello y Agustín Tapia se medirán a Javi Leal y Lucas Bergamini mientras que Gemma Triay y Delfi Brea lo harán ante Marina Guinart y Vero Virseda.

El torneo tiene lugar en el Palau Sant Jordi, impresionante instalación en la montaña de Montjuïc de Barcelona, donde solo tienen plaza los dieciséis mejores jugadores de la temporada tanto masculinos como femeninas. En Barcelona defienden título Jon Sanz y Coki Nieto en hombres, dos jugadores que estarán en Barcelona con otros compañeros, mientras que en mujeres son Ari Sánchez y Paula Josemaría las últimas ganadoras, un binomio que ya ha anunciado que tras cinco años juntas se separan de cara a 2026.

Las Finals es un torneo especial y único que reparte 1.500 puntos para los ganadores, por detrás están los P1 que reparten 1.000 puntos y los P2 que reparten 600 a los ganadores mientras que por delante tienen a los Major y el Mundial de parejas que dan 2.000 puntos a los campeones.

Horarios de las Barcelona Finals hoy

Los partidos arrancan a las 13:00 horas (CET):

Pista Central

Ortega/Icardo (5) vs Araújo/Ustero (4) | 13:00 h (CET)

Stupaczuk/Di Nenno (5) vs Augsburger/Lebrón (3) | A continuación

Triay/Brea (1) vs Virseda/Guinart (8) | No antes de las 17.00 h (CET)

Coello/Tapia (1) vs Leal/Bergamini (8) | A continuación

BARCELONA FINALS, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en las Barcelona Finals:

DÓNDE VER LAS BARCELONA FINALS

El Premier Padel Tour 2025 y las Tour Finals se pueden seguir en abierto a través del canal de Red Bull, que con ocasión de este torneo estrena locución con el periodista Lalo Alzueta.

En España, se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53) ya desde hoy con la primera jornada de cuartos de final.

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del GNP Acapulco Major 2025, además de la actuación de las parejas españolas.