Premier Padel presenta un calendario 2026 con 26 torneos con Londres y Pretoria como novedades

Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) han anunciado el calendario oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026, una temporada que contará con 26 torneos repartidos en 18 países y que refuerza la expansión internacional del circuito profesional líder del pádel mundial.

La gran novedad del calendario es la incorporación de dos nuevas sedes al Tour, con el debut de Londres (Reino Unido) y Pretoria (Sudáfrica), dos mercados estratégicos que acogerán por primera vez una prueba del circuito. A estas incorporaciones se suma un nuevo torneo en España, en Valencia, que amplía la presencia del pádel profesional en el territorio nacional.

El calendario 2026 recorrerá Europa, Oriente Medio, África y las Américas, configurando una temporada dinámica y global. Una de las apuestas más claras del circuito será el peso de las competiciones indoor, ya que cerca del 75 % de los torneos se disputarán en pista cubierta tras el proceso de consulta con jugadores y jugadoras.

Barcelona pondrá de nuevo el colofón final a la temporada / Dani Barbeito

La temporada arrancará tras la celebración de la Hexagon Cup en Madrid (del 28 de enero al 1 de febrero), con el Riyadh Season P1, que dará el pistoletazo de salida oficial al curso 2026 el 9 de febrero. A continuación, el Tour celebrará su primer torneo del año en España, en Gijón, antes de viajar a las Américas para disputar las segundas ediciones de los torneos de Cancún (México) y Miami (Estados Unidos).

Tras el paso por América, el circuito regresará a Oriente Medio, el norte de África y Europa, con torneos en Doha (Qatar), New Giza (Egipto) y Bruselas (Bélgica), antes de volver a Sudamérica con las citas de Buenos Aires (Argentina) y Asunción (Paraguay), consolidando así la presencia del pádel profesional en ambos hemisferios.

Todas las pruebas de 2026 / Premier Padel

Europa concentrará buena parte de la temporada entre los meses de junio y octubre. Antes del parón de mitad de temporada en agosto se producirán los estrenos de Londres y Pretoria, mientras que el calendario incluirá el regreso a sedes ya consolidadas como Roma y Milán (Italia), Málaga, Valladolid, Valencia y Madrid (España), Burdeos y París (Francia), Róterdam (Países Bajos) y Düsseldorf (Alemania).

Tras el verano, el Tour volverá a Oriente Medio con torneos en Kuwait City y Dubái, en un tramo de la temporada que coincidirá con la celebración del Mundial de la FIP entre dos pruebas del circuito. La temporada regular se cerrará con el Mexico Major de Acapulco a finales de noviembre.

El curso 2026 concluirá con la disputa de las Qatar Airways Premier Padel Finals, que regresarán a Barcelona para su tercera edición, del 7 al 13 de diciembre, donde los 16 mejores jugadores y jugadoras del ranking competirán por el título que pone el broche final a la temporada.

Sugden, Carraro y Cuscó en la rueda de presa de Barcelona / Dani Barbeito

David Sugden, CEO de Premier Padel, valoró el nuevo calendario señalando: “El calendario 2026 supone un momento fantástico para el pádel profesional, con el Tour entrando en tres nuevas ciudades y alcanzando a una audiencia más amplia que nunca. Refleja nuestra visión a largo plazo de expandir el alcance global del pádel y demuestra cómo Premier Padel ha llevado este deporte a algunos de los mercados deportivos más competitivos del mundo, con nuestro primer año en Reino Unido y el segundo en Estados Unidos. Estamos convencidos de que 2026 será la mejor temporada de la historia del pádel, con innovaciones en el sistema de puntuación, más torneos indoor, nuevos conceptos de entretenimiento y un mayor foco en la experiencia del aficionado”.

Por su parte, Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y vicepresidente de Premier Padel, afirmó: “El pádel profesional nunca ha estado tan fuerte como ahora, y el calendario 2026 marca un nuevo paso en el desarrollo del nivel élite del deporte. La mayor internacionalización del pádel eleva toda la pirámide, llega a audiencias nuevas y diversas y apoya nuestras ambiciones olímpicas”.