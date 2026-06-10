Premier Padel prepara una pequeña revolución en el ranking para 2027

Premier Padel sigue perfilando el futuro del circuito profesional. SPORT pudo saber que durante la reunión del Steering Committee celebrada el pasado 5 de junio en Roma, los distintos estamentos analizaron varias modificaciones que podrían entrar en vigor a partir de la temporada 2027 y que afectarían tanto al sistema de puntuación como a la participación de las jugadoras en el Cupra FIP Tour.

Uno de los puntos más relevantes fue la revisión del sistema de ranking. Tras escuchar las propuestas planteadas por los diferentes actores del pádel profesional, se llegó a la conclusión de que los tamaños de los cuadros actuales son adecuados, aunque se estudia reducir las fases previas masculinas para equipararlas a las femeninas.

Cambios en el reparto de puntos

Donde sí habrá cambios significativos será en el reparto de puntos. El comité considera que la puntuación otorgada a los campeones de cada torneo es correcta, pero entiende que las rondas intermedias deben tener una mayor recompensa. Por ello, se plantea incrementar los puntos obtenidos en dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales de los torneos Major, P1 y P2.

La reunión también abordó la regulación de la participación de las mejores jugadoras en el Cupra FIP Tour. La intención es reforzar el equilibrio competitivo y favorecer el crecimiento de las jugadoras de ranking más bajo. Así, las cuatro primeras clasificadas no podrán disputar torneos Gold, mientras que las jugadoras situadas entre los puestos 5 y 16 únicamente podrán participar en uno y siempre mediante una wildcard. Las restricciones serán todavía mayores en los torneos Silver y Bronze, donde las mejores clasificadas tampoco podrán competir.

Con la misma pareja

Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de disputar dos torneos durante una misma semana. La propuesta establece que únicamente será posible si se juega con la misma pareja y si una de las competiciones corresponde al cuadro principal del Cupra FIP Tour. En cuanto a los puntos, se contabilizaría la media obtenida en ambos torneos, manteniéndose la puntuación de Premier Padel en caso de que esa media resultara inferior.

Reducción torneos puntuables

Finalmente, el Steering Committee también acordó reducir de 22 a 21 el número de torneos que computarán para la clasificación mundial, una medida encaminada a aliviar la carga competitiva de las jugadoras y optimizar el sistema de ranking.

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Las propuestas presentadas deberán seguir su proceso de evaluación antes de convertirse en definitivas, aunque marcan claramente la hoja de ruta que Premier Padel pretende seguir de cara al futuro del circuito.