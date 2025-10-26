Premier Padel: Newgiza arranca con dos ausencias de mucho peso

Tras dos semanas de parón, Premier Padel inicia el sprint final de la temporada con el último P2 del año, que se celebra esta semana en la ciudad de Newgiza, en Egipto, donde hay muchas novedades y que presenta un cuadro propicio para las sorpresas, sobre todo el masculino, donde muchos cabezas de serie se medirán de entrada con parejas muy complicadas.

Lo más llamativo de este P2 es la ausencia de la pareja número uno del circuito, Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes han optado por descartar este torneo al no estar obligados a jugarlo y darse una semanita más de descanso para preparar el Mundial por parejas de Kuwait, donde hay en juego 2.000 puntos (del 1 al 9 de noviembre), el P1 de Dubai (con 1.000 puntos, del 9-16 de noviembre), el Major de México (con 2.000 puntos, del 22 al 30 de noviembre) y las Tour Finals de Barcelona (con 1.500 puntos, del 8 al 14 de diciembre).

Coello y Tapia, los grandes ausentes en Newgiza / Premier Padel

Pero este viernes nos anunciaban también la no participación en Newgiza de la pareja tres del cuadro femenino, Bea González y Claudia Fernández, debido a una lesión de la madrileña que le impide poder disputar el torneo egipcio pese a que estaban inscritas en el mismo. Una pena para esta pareja que se ha consolidado en el puesto tres del ranking y que no podrá sumar puntos esta semana. La dupla número tres ya se retiró del torneo de Rotterdam por los problemas físicos de Bea mientras que ahora es su compañera quien prioriza su salud de cara al rush final de temporada.

Claudia Fernández se ha lesionado y no estará en Newgiza / Premier Padel

Son muchas otras las ausencias en Newgiza, sobre todo en el cuadro femenino donde no estarán las nuevas parejas Lucía Sainz/Raquel Eugenio, Patty Llaguno/Martina Fassio o Virgina Riera/Ana Catarina Nogueira entre otras. Si estarán Carolina Orsi y Ara Martínez, Ksenia Sharifova y Marina Lobo o Alix Collombon y Jana Montes siendo la primera ocasión para ver a estas nuevas parejas.

Un cuadro complicado

Con la ausencia de los número uno, Ale Galán y Fede Chingotto pasan a ocupar esta plaza en el cuadro de Egipto donde tienen una buena oportunidad para recortar distancias hacia el objetivo de acabar el año como números 1 ya que no defienden puntos al no haber disputado el torneo el año pasado. Es complicado, ya que Coello y Tapia tampoco restan esta semana, pero no imposible.

La Race está muy igualada y podría haber cambios importantes hasta final de año / A.F.

Pero de entrada deberán batirse nada menos que a Sanyo Gutiérrez y Gonza Alfonso, una pareja que ya demostró en Rotterdam, donde llegaron a cuartos de final, que pueden hacer mucho daño en la pista. Un debut exigente para la primera cabeza de serie.

Por el otro lado del cuadro, Franco Stupaczuk y Juan Lebrón se disputarán el pase a octavos de final a David Gala, que viene de disputar el Europeo, y Pablo García. Más fácil lo tendrán Coki Nieto y Mike Yanguas ya que tienen de rivales a una pareja local que en principio no debe darles problemas en el 20x10 mientras que uno de los partidos más emocionantes de los dieciseisavos seguro que lo protagonizarán Paquito Navarro y Jon Sanz frente a Tino Libaak y Jairo Bautista... aquí se avecinan chispas.

En el cuadro femenino las principales cabezas de serie, que entran directamente a octavos de final, esperan rivales con la disputa de los dieciseisavos que arrancarán este martes en el magnífico escenario del Newgiza Sports Club.

Los campeones del año pasado en Newgiza / Premier Padel

Los campeones el año pasado en el torneo egipcio fueron dos parejas que ya están disueltas igual que sus rivales en las finales. Franco Stupaczuk y Mike Yanguas se coronaron en el país de las pirámides tras vencer a Javi Garrido y Lucas Bergamini en la final por 6-3 y 7-6 (3) mientras que en el cuadro femenino las campeonas fueron Martita Ortega y Sofi Araújo quienes dieron cuenta de Jessica Castelló y Ale Salazar por 6-4 y 6-2.

Veremos que da de sí esta gira de tres semanas por Oriente Medio, que incluye paradas en Kuwait para la FIP World Cup Pairs y en Emiratos Árabes Unidos para el Dubai Premier Padel P1 con muchos puntos en juego y con la lucha por las plazas para las Tour Finals de Barcelona al rojo vivo.