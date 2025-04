Premier Padel negocia con varias ciudades para el P1 de España, pero con cambio de fechas

Cuando Premier Padel presentó el calendario de 2025, quedaban varias incógnitas por resolver. Algunos de los torneos quedaban definidos en cuanto al país donde debían disputarse y las fechas, pero no concretaba la ciudad. Con margen de tiempo para elegir sede, el circuito lanzó un calendario que faltaba completar, y cuyas ciudades se irían anunciando a medida que se acercaran las fechas programadas.

Este es el caso del P1 que debe desarrollarse en España, en teoría, la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Sin embargo, a tan solo 24 días para su celebración, Premier Padel no tiene sede. La deducción es fácil. Es imposible que se celebre este torneo. No hay tiempo material para buscar patrocinadores, permisos, construir pistas, encontrar hoteles y organizar un torneo con todo lo que ello conlleva.

Relevo ya lo adelantó hace unos días y Sport ha podido confirmar de fuentes cercanas a la Federación Internacional de Padel que a 4 de abril, sigue sin haber ciudad licitada para celebrar el torneo, con lo que es materialmente imposible que pueda llevarse a cabo.

La opción que más fuerza está tomando es que en lugar de que la prueba se caiga del calendario definitivamente, se celebre alguna de las semanas que quedan libres en el calendario. Sin duda quedan pocas fechas libres y la semana que sería más razonable para encajar la competición sería del 13 al 19 de octubre o, en su defecto, del 20 al 25 del mismo mes ya que es la única ventana que queda con dos semanas libres en el calendario a excepción de agosto donde los jugadores suelen hacer vacaciones para descansar de tan repleta agenda.

Varias propuestas sobre la mesa

Sport ha podido saber que Premier Padel tiene varias propuestas sobre la mesa de ciudades que no han disfrutado de ningún torneo del circuito de la Federación Internacional de Padel a lo largo de los tres años desde su implantación. Se están llevando a cabo negociaciones con todas ellas y buscando las fechas más adecuadas tanto para los organizadores como para la sede en cuestión.

De momento, Premier Padel no se ha dado un plazo para anunciar como queda finalmente el P1 de España pero la realidad es que no les queda mucho margen, como mínimo, para comunicar el aplazamiento del torneo o, lo menos probable, su cancelación definitiva.

El calendario que Premier Padel lanzó a finales de 2024 / Premier Padel

El 'boicot' de los jugadores no ha ayudado

La postura de los jugadores de no jugar los torneos P2 en protesta por algunas decisiones del circuito y de la FIP que consideran que les perjudican no ayudan y generan desconfianza hacia los patrocinadores y organizadores de torneos. Si bien es cierto que el torneo español está programado como un P1, al que los jugadores están obligados a jugar, lo sucedido en Gijón y en Cancún con la ausencia de los mejores no ha gustado y ha generado recelos a la hora de apostar por el pádel.

En los próximos días se sabrá cómo queda finalmente este torneo que, junto a Gijón, Valladolid, Málaga, Madrid y Barcelona sería otra oportunidad de tener el mejor pádel del mundo en España, algo que los jugadores reclaman al estar la gran mayoría viviendo en este país que sin duda el gran líder del pádel mundial.