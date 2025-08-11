Premier Padel, entre muletas y billetes: la plaga de lesiones que no frena las lucrativas exhibiciones

La exigencia física y el ritmo frenético del calendario 2025 han pasado factura a Premier Padel. La primera mitad de la temporada se ha visto marcada por una sucesión de bajas que ha golpeado tanto a jugadores como a jugadoras, afectando incluso a las primeras posiciones del ranking mundial. Un panorama que ha encendido las alarmas sobre la gestión del esfuerzo y la prevención de lesiones en el pádel profesional.

En apenas seis meses, el circuito ha registrado un número inusual de retiradas y ausencias. Algunas por lesiones musculares, otras por problemas lumbares o articulares, y hasta casos de lesiones graves que apartarán a los jugadores de las pistas durante meses. Algunos de los más destacados en esta primera parte de la temporada son los siguientes.

Thomas Leygue — Rotura del tendón de Aquiles (baja hasta 2026).

— Rotura del tendón de Aquiles (baja hasta 2026). Tino Libaak — Lesión lumbar persistente.

— Lesión lumbar persistente. Delfi Brea — Lesión de gemelo en Valladolid.

— Lesión de gemelo en Valladolid. Juan Lebrón — Molestias lumbares; baja en Burdeos y Málaga y se pierde la exhibición en Sudáfrica

— Molestias lumbares; baja en Burdeos y Málaga y se pierde la exhibición en Sudáfrica Paquito Navarro — Lumbalgia aguda en Burdeos.

— Lumbalgia aguda en Burdeos. Ari Sánchez — Molestia en pierna; cae en Burdeos tras acabar el partido de cuartos de final.

— Molestia en pierna; cae en Burdeos tras acabar el partido de cuartos de final. Alejandra Alonso — Golpe contra un poste en Burdeos.

— Golpe contra un poste en Burdeos. Jon Sanz — Lesión de tobillo en Málaga P1.

— Lesión de tobillo en Málaga P1. Álex Arroyo — Retirada en Málaga P1 por lesión en la rodilla.

— Retirada en Málaga P1 por lesión en la rodilla. Laia Rodríguez — Baja en Málaga y Tarragona.

— Baja en Málaga y Tarragona. Javi Garrido — Lesión persistente; baja en Tarragona.

— Lesión persistente; baja en Tarragona. Sanyo Gutiérrez — Rotura en el epicóndilo del codo derecho.

— Rotura en el epicóndilo del codo derecho. Jairo Bautista — Baja en Tarragona.

— Baja en Tarragona. Beatriz González — Lesión pectoral en Riad.

— Lesión pectoral en Riad. Franco Stupaczuk — Lesión pendiente; fuera en Qatar y Bruselas.

También hay jugadores que llevan tiempo jugando con algunas molestias aunque no les ha impedido disputar todos los torneos como es el caso de Agustín Tapia, que se ha visto obligado a jugar con un manguito en su brazo derecho debido a algunos problemas en el codo y en el antebrazo. Unas semanas de descanso es lo que pide su brazo derecho, sería lo ideal, pero, si no hay una baja de última hora, el argentino viajará a México a disputar la PPL.

Tapia en Tarragona jugando con su manguito / Premier Padel

La concentración de problemas físicos es tal que varios torneos han perdido a sus principales cabezas de serie antes incluso de empezar. Sin embargo, y aunque el circuito oficial está en parón, muchos de estos jugadores no renuncian a participar en exhibiciones internacionales como el South African Invitational, del 15 al 17 de agosto o la PPL en México, del 14 al 17 de agosto, por poner dos ejemplos.

El atractivo es evidente: en un solo torneo de este tipo, las estrellas pueden llegar a ingresar hasta 70.000 euros. Una cifra muy superior a la que reciben en muchos eventos oficiales por alcanzar rondas avanzadas. Además, las exhibiciones suelen implicar menos presión competitiva y un ambiente más distendido, lo que algunos consideran menos lesivo.

Pero la realidad es más compleja. Participar en estos eventos durante una tregua del calendario que te permite unos días de descanso no está exento de riesgos. El debate está servido: ¿es lícito que los jugadores hagan largos viajes para jugar estos torneos y después se quejen del calendario oficial? ¿El dinero que ganan puede ser pan para hoy y hambre para mañana si llega una lesión?

La polémica no es fácil de resolver. Premier Padel necesita proteger la integridad física de sus jugadores para mantener el espectáculo a largo plazo, pero los deportistas también buscan rentabilizar al máximo sus años en la élite. El equilibrio entre salud y negocio parece, por ahora, un partido muy difícil de lidiar.

Y no solo los jugadores optan por ir a disputar exhibiciones. Otros, que necesitan puntos para intentar escalar posiciones en el ranking, se apuntan a torneos FIP ya sean Gold, Silver o Bronze (competiciones que organiza la Federación Internacional de Padel para jugadores de menor ranking) para sumar pequeñas cantidades de puntos en su casillero. Además, muchos de ellos lo hacen al lado de parejas no habituales. Así, Álex Ruiz y Agustín Torre levantaron el trofeo en el cuadro masculino y Marina Guinart y Victoria Iglesias en el femenino del FIP Gold de Potosí (México) donde han lidiado con otros jugadores top antes de trasladarse a Guadalajara para disputar la PPL. O Facundo Dominguez y Javi Ruiz que fueron los ganadores del FIP Silver Portimao, nuevo torneo del CUPRA FIP Tour en Portugal.