Premier Padel lleva el deporte al terreno del arte con una pista hipnótica

Premier Padel aprovechó la celebración de la primera edición de Art Basel Qatar para presentar en Doha una pista de pádel convertida en una obra de arte por el creador francés Sébastien Boileau (Mr. D 1987), en una iniciativa que mezcla deporte y arte contemporáneo y que, tras el evento, tendrá un destino social.

La inauguración oficial reunió a diversas personalidades del deporte, la cultura y la industria del entretenimiento, entre ellas la presidenta de Qatar Museums, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, el presidente de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaïfi, y el presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, a quienes acompañó la leyenda del fútbol David Beckham, uno de los rostros más reconocibles del deporte mundial.

La instalación, creada sobre una pista de pádel suministrada por MejorSet, fue diseñada específicamente para la feria artística. El proyecto toma como referencia visual el skyline nocturno de Doha y extiende la intervención artística más allá del suelo de juego hacia los cristales y la estructura de la pista.

El propio artista explicó la idea detrás de la obra. “La principal inspiración fue Doha y su impresionante skyline, con su energía eléctrica, su iluminación y la riqueza de sus colores”, señaló Boileau, quien añadió que quería que la experiencia fuera “jugar al pádel sobre una obra de arte, creando algo potente, energético e inolvidable”.

Durante la feria, la pista permanecerá abierta al público mediante reserva previa, planteando el espacio no solo como una instalación artística sino también como una cancha plenamente funcional.

Los protagonistas de la presentación de la pista con Nasser Al-Khelaïfi, David Beckham, Luigi Carraro y el artista Sébastien Boileau (Mr. D 1987) / Premier Padel

El proyecto tendrá continuidad más allá del evento. Una vez finalizada la activación en Art Basel Qatar, la pista será donada al Shafallah Center for Persons with Disabilities, entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista.

En el acto inaugural, Al-Khelaïfi destacó la conexión entre disciplinas creativas y deporte. “Unir deporte y arte es una forma extraordinaria de conectar personas y culturas”, afirmó, subrayando que "al transformar una pista de pádel en una obra de arte, invitamos al público a conocer el deporte de una manera nueva e inspiradora, reflejando la energía y la creatividad compartidas por Art Basel, QSI y Premier Padel".

Impresionante aspecto de la pista en la que se jugó un partido en su presentación / Premier Padel

La acción forma parte de las iniciativas de proyección cultural y social vinculadas al crecimiento internacional del pádel, un deporte que continúa expandiendo su presencia en eventos globales más allá del ámbito estrictamente competitivo.