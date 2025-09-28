Premier Padel: Los 'jefes' no dan opción a los 'outsiders'

Si previamente había quedado definida la final femenina con las número uno con Gemma Triay y Delfi Brea y las número dos Ari Sánchez y Paula Josemaría en busca por el título, lo mismo ocurrió en el cuadro masculino salvo que la solvencia de los favoritos quedó plasmada con unos números mucho más contundentes que en mujeres.

Primero fueron los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia quienes cerraron el paso a Momo González y Jon Sanz quienes, pese a que venían absolutamente 'on fire' en su último torneo como pareja, se vieron totalmente desbordados por los 'Goldenboys' que jamás dejaron fisura alguna al dominio del partido para acabar imponiéndose por un contundente 6-1 y 6-3 en poco más de una hora.

Pese a que el tipo de pista en Düsseldorf podría parecer propicia a una mayor batalla ante unos jugones como son Jon Sanz y Momo González, la realidad es que Coello y Tapia activaron su fórmula contundente sin resquicios para aplacar el ímpetu de sus rivales de entrada y tan solo concederles cuatro juegos antes de instalarse en su zona de confort que no es otra que una nueva final tras imponerse por 6-1 y 6-3.

Fin a la dupla Momo González/Jon Sanz

De esta manera se despiden Jon y Momo de una unión que ha dado buenos frutos, ha encandilado a más de uno, pero cuyos objetivos no se han cumplido y finalmente han decidido dar un vuelco a su vida profesional y probar nuevas aventuras con compañeros nuevos. Concretamente Jon Sanz se unirá ya en Rotterdam a Paquito Navarro en la que puede convertirse en una pareja muy explosiva, mientras que Momo González iniciará proyecto al lado de Fran Guerrero, un binomio que genera muchas incógnitas, pero que une a dos talentos que juntos pueden dar alguna que otra sorpresa.

Chingalán, a tope

Cerraron la sesión de cuartos de final Fede Chingotto y Ale Galán frente a Mike Yanguas y Coki Nieto y, pese a que los pupilos de Maxi Grabiel venían con sensaciones más que positivas, la realidad es que en Alemania los número uno y número dos han dado de nuevo un golpe sobre la mesa demostrando que ellos son los que mandan y están a años luz de sus inmediatos perseguidores.

En su caso, la 'Chingalán' dejó las migajas a sus rivales tras el contundente 6-1 y 6-2 con el que accedieron a la final de este domingo en Düsseldorf en el que se vivirá un nuevo clásico del pádel mundial. Repetitivo, sí, pero a la vez el más esperado, también.

Mucho en juego en la final

Alicientes no les falta al duelo de este domingo: Coello y Tapia buscan su décimo título, el argentino, de ganar, se convertiría en el jugador en activo con más títulos profesionales a nivel oficial con 50, pero la misma circunstancia vive Ale Galán ya que ambos están empatados con 50 coronas cada uno.

Chingotto y Galán quieren romper la racha y conseguir un nuevo título, el quinto este año, ya que no se coronan el domingo desde el Major de Italia, celebrado a principios de junio.

Muchos alicientes para un domingo espectacular donde también se vivirá el clásico en el cuadro femenino con Gemma Triy y Delfi Brea, números uno, contra Ari Sánchez y Paula Josemaría, números dos.

¿Habrá cambio de cromos en Düseldorf? Este domingo a partir de las 14.00 horas arrancan unas finales apasionantes. las mejores que, sobre el papel, se pueden ver a día de hoy.