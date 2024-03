Premier Padel: Se impone la determinación... de Javi

Les pedí un titular en la rueda de prensa posterior al triunfo y la palabra elegida por Mike Yanguas fue: "Determinación" y después apostilló "de Javi". La dupla andaluza lo está bordando en el Ooredoo Qatar Major y este jueves se impuso a la dupla más regular del circuito formada por Martín di Nenno y Franco Stupaczuk por 6-2 y 7-6 (4).

Fue un partido intenso donde en el primer set Yanguas y Garrido seguían 'on fire' sin dar opción a los 'Superpibes' que no encontraban el modo de dar un paso adelante. Cosa que no ocurrió hasta el segundo set, donde los argentinos tuvieron bola de set con 5-4 pero fue allí donde Garrido pegó un gran salto y se llevó el punto: "Cuando he visto la bola volar no he pensado nada he pegado un salto, le he pegado y he tenido la suerte de que ha llegado a nuestro campo".

No pensó lo mismo Mike Yanguas: "No sabes el cagazo que tenía encima antes de que Javi pegara esa bola", dijo entre risas. La cuestión es que la salvaron y unos minutos más tarde celebraban a lo grande el triunfo con Juani Mieres, que estaba de los nervios en el banquillo.

Triay gana el primer asalto a Salazar

En el cuadro femenino, la primera semifinal era el duelo del morbo donde se enfrentaban por primera vez Gemma Triay y Alejandra Salazar de manera oficial. Lo hicieron con sus respectivas nuevas parejas, la menorquina junto a la jovencísima Claudia Fernández, que tiene la oportunidad este viernes de convertirse en la jugadora más joven de la historia en ganar un título de pádel con dieciocho años y nueve días. Por su parte, la madrileña tiene a su lado a Tamara Icardo y juntas lucharon hasta el final pero los errores no forzados las condenaron.

Claudia Fernández y Gemma Triay, primer torneo juntas y primera final / QTF

En el segundo set Claudia se lesionó, tuvo un tirón en la espalda que requirió de los servicios médicos, parecía que se complicaba el partido para ella y Gemma, pero la jovencísima jugadora se recuperó y con un sólido pádel logró el sueño de plantarse a la final en su primer torneo junto Triay.

En la final se medirán a las número uno Ari Sánchez y Paula Josemaría, que lograron el pase no sin antes tener un susto en el primer set. No es la primera vez que les ocurre a la dupla catalano-extremeña arrancar un partido con más dificultades de lo esperado. Pero en cuanto se ponen las pilas ya no hay nada que hacer.

Ari y Paula estarán este viernes en la final del Qatar Major de Premier Padel tras imponerse a unas batalladoras Marta Ortega y Vero Virseda por 4-6, 6-2 y 6-4.