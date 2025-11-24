Premier Padel: Horario y dónde ver el GNP Acapulco Major en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel llega a su fin esta semana con la disputa del GNP Acapulco Major, que se lleva a cabo en el Arena GNP Seguros con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la Major reparten un total de 2.000 puntos, por delante de los P1 (1.000) y de los P2 (600). En total hay cuatro Majors durante la temporada: Doha, Roma, París y México.

El cuadro principal del torneo que se disputa en Acapulco se inicia este lunes 24 de noviembre y finalizará el domingo 30 de este mismo mes. El torneo reparte 807.900 euros en premios. La competición arranca la madrugada de este martes a las 02:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda masculina y femenina. El martes la jornada arrancará a las 23.00 h. (CET), donde se cerrará esta primera eliminatoria. El miércoles se iniciará la jornada a las 22.00 h (CET) con la disputa de los dieciseisavos. Jueves (octavos de final), viernes (cuartos) y sábado (semifinales), los partidos se iniciarán a las 23.00 h (CET) mientras que el domingo, las finales arrancarán a las 00.00 horas (CET).

La diferencia horaria entre México y España es de -7 horas.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y el GNP Acapulco Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.