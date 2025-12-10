Premier Padel: Horario y dónde ver las Barcelona Finals en directo, online y por TV

Premier Padel baja el telón de 2025 esta semana con las Barcelona Finals, que se llevan a cabo en el Palau Sant Jordi con la presencia de las ocho mejores parejas masculinas y femeninas del año.

Las Tour Finals reparten un total de 1.500 puntos, por delante de los P1 (1.000) y de los P2 (600) y por detrás de los Majors y el Mundial por parejas (2.000). Realmente el número uno ya está decidido así que en este caso los puntos a sumar afectan poco a las principales parejas.

Los cuartos de final arrancan este jueves 11 de diciembre y el torneo finalizará el domingo 14 de este mismo mes. El torneo reparte 600.000 euros en premios. La competición comienza, como decimos, este jueves a las 13.00 horas (CET), con los primeros partidos de cuartos de final femeninos y masculinos con los número uno de ambas categorías en liza en la sesión de tarde.

El viernes la jornada arrancará a las 13.00 h. (CET), donde se cerrará la eliminatoria de cuartos con las parejas número dos en juego, teniendo en cuenta que este será el último tornoe de Ari Sánchez y Paula Josemaría juntas. El sábado se iniciará la jornada a las 11.00 h (CET) con la disputa de las dos primeras semifinales mientras que no antes de las 16.00 (CET) se completarán las semis. El domigo arrancará a las 11.00 h. (CET) con la disputa del tercer y cuarto puesto en ambas categorías y no antes de las 16.00 h. (CET) será el momento de las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y las Tour Finals se puede seguir en abierto íntegramente a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming y en esta ocasión va de estreno ya que Lalo Alzueta se estrena como comentarista en Premier Padel.