Premier Padel: Horario y dónde ver el Alpine París Major 2025 en directo, online y por TV

El circuito Premier Padel sigue adelante esta semana con la disputa del Alpine París Major, que se lleva a cabo en el emblemático Roland Garros con la presencia de las mejores parejas masculinas y femeninas.

Los eventos de la Major reparten un total de 2.000 puntos, por delante de los P1 (1.000) y de los P2 (600). En total hay cuatro Majors durante la temporada: Doha, Roma, París y México.

El cuadro principal del torneo que se disputa en París se inicia este martes 9 de septiembre y finalizará el domingo 14 de septiembre. El torneo reparte 1.029.558 euros en premios. La competición arrancó este martes a las 11:00 horas (CET), con los primeros partidos la primera ronda tanto masculina como femenina. Las sigueintes dos jornadas comenzarán igualmente a las 11.00 horas. El viernes día 12 de septiembre los cuartos de final arrancarán a las 13.00 h. (CET); el sábado 13 de septiembre lo hará también a las 13.00 horas con las semifinales y el domingo 14 a las 14.00 h. con las finales.

DÓNDE VER PREMIER PADEL POR TV

El Premier Padel Tour 2024 y el Alpine París Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Además, a partir de cuartos de final, Red Bull TV también ofrece los partidos en directo a través de su servicio de streaming.