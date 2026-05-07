Premier Padel y la FIP actualizan el calendario de 2026

Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel (FIP) anuncian ajustes en el calendario de la temporada 2026, a la luz de las interrupciones operativas derivadas de la guerra en Irán.

El calendario actualizado del Qatar Airways Premier Padel Tour 2026 incluirá los siguientes cambios:

Ascenso de categoría del Pretoria P2 (27 julio – 2 agosto), que pasa de P2 a P1 .

(27 julio – 2 agosto), que pasa de . Ascenso de categoría del Kuwait Premier Padel P1 (26 – 31 octubre), que pasa de P1 a Major.

Ambos torneos mantendrán estas categorías exclusivamente durante la temporada 2026. Estos cambios tienen como objetivo reequilibrar el calendario tanto en la distribución de prize money como en la asignación de puntos de ranking, al tiempo que se reduce el impacto global sobre las jugadoras y los jugadores preservando la integridad competitiva del Qatar Airways Premier Padel Tour.

Tal y como se ha comunicado a los Steering Committees de Premier Padel, compuestos por 20 miembros de 11 grupos de interés que abarcan todo el ecosistema del pádel, estos cambios se han desarrollado a la luz del conflicto y su impacto en las operaciones a nivel mundial. Se dará continuidad a estas conversaciones – en particular en lo relativo a nuevas oportunidades y mejoras para las jugadoras y los jugadores, promotores y socios – en la próxima reunión de los Steering Committees en Roma, en paralelo con el BNL Italy Major Premier Padel 2026 (1 – 7 junio).

Junto a estos ajustes operativos, Premier Padel continúa demostrando un fuerte impulso global este 2026, con el circuito registrando récords de asistencia en seis torneos ya disputados esta temporada – Riyadh Season P1, Gijón P2, Cancún P2, Miami P1, NEWGIZA P2 y Brussels P2 – hecho que subraya el crecimiento sostenido del interés de los aficionados y la expansión internacional del deporte. Además de anunciar recientemente acuerdos globales con la marca líder en tecnología de rendimiento humano WHOOP y el fabricante suizo de Alta Relojería Audemars Piguet, Premier Padel cuenta con una sólida cartera de nuevas alianzas comerciales e iniciativas estratégicas que reforzarán aún más el desarrollo del circuito a largo plazo.

“Estas actualizaciones en los torneos se han realizado pensando principalmente en nuestras jugadoras y jugadores, garantizando más puntos de ranking y mayores premios económicos, al tiempo que se minimiza la alteración del circuito derivada de los acontecimientos geopolíticos. A pesar del contexto desafiante, nuestro rendimiento en 2026 es sólido: hemos registrado cifras récord de asistencia esta temporada en Riad, Gijón, Cancún, Miami, New Giza y Bruselas, hemos anunciado dos importantes alianzas globales —WHOOP y Audemars Piguet— y contamos con nuevos y emocionantes desarrollos estratégicos en camino", dijo David Sugden, CEO de Premier Padel.

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“Esta actualización del calendario refleja nuestro compromiso continuo de salvaguardar los intereses de las jugadoras y los jugadores mientras aseguramos la estabilidad y el desarrollo global del pádel profesional. Estos ajustes reflejan un enfoque equilibrado y responsable que preserva la consistencia del ranking y la fortaleza a largo plazo del calendario internacional”, dijo Luigi Carraro, presidente de la FIP.