Premier Padel: No se encaprichen de una pareja que se avecinan nuevos cambios

Se acabó lo de ser fan de una pareja de pádel. Definitivo. Salvo las duplas uno y dos del circuito -y tiempo al tiempo-, todo lo demás es susceptible de bailar en un abrir y cerrar de ojos. Ya es obligatorio tener a un jugador como ídolo y no a una pareja si uno no quiere vivir en la decepción permanente. Y es que si echamos el ojo a la lista de inscritos del Oysho Milano P1 vemos de nuevo un efecto dominó entre las parejas, algunas de ellas con muy pocos torneos a sus espaldas juntos. Es el nuevo orden -o desorden- establecido en el pádel profesional.

A las ya anunciadas nuevas parejas formadas por Paquito Navarro/Jon Sanz, Momo González/Fran Guerrero y Lucas Bergamini/Javi Leal que ya veremos en acción en el torneo de Rotterdam, en el Oysho Milano P1 asistiremos a otra serie de cambios, algunos de ellos sorprendentes y que está por ver si realmente tantos cambios acaban favoreciendo a los jugadores o, por el contrario, no tener paciencia con un proyecto y mirar a máslargo plaza les puede llegar a perjudicar.

La lista deinscritos de Milan con las nuevas parejas / RRSS

Un ejemplo de ello es Pablo Cardona. El jugador de Mérida formaba una pareja muy contundente junto a Leo Augsburger, pero el argentino decidió romper el binomio para unirse a Martín di Nenno, Cardona y Juan Tello quedaban libres y tomaron la decisión de formar una nueva pareja cuyos resultados no fueron los esperados, pero lo normal es que se dieran un poco más de tiem po. Nada más lejos de la realidad. Cardona jugará en Alemania su último torneo junto a Tello para hacerlo al lado de Javi garrido en Rotterdam y... nuevo cambio en Milán, donde iniciará un nuevo proyecto al lado de otro argentino, Gonza Alonso.

Pablo Cardona y Juan Tello separan sus caminos / Premier Padel

Otro cambio sorprendente es, precisamente el de Javi Garrido quien, lejos de volver al lado de Tino Libaak, ya recuperado de su lesión, jugará en Milán al lado de Lucas Campagnolo mientras que el joven argentino ya en Rotterdam lo hará junto a de Jairo Bautista. Edu Alonso y Juan Tello será otra de las parejas a tener en cuenta desde el torneo de los Países Bajos.

Los movimientos no se han quedado aquí. Muchos otros jugadores cambiarán de pareja en Milán, y ya no nos atrevemos a decir si serán proyectos sólidos o, por el contrario, serán flor de un día. No nos engañemos, todo dependerá de los resultados que se vayan consiguiendo o de posibles llamadas que reciban de jugadores de rankings altos que no se puedan rechazar.

El efecto dominó, como decimos, ha provocado la formación de otras nuevas parejas como Álex Ruiz y Juanlu Esbrí, Tolito Aguirre junto a Sanyo Gutiérrez, José Antonio Diestro al lado de Víctor Ruiz o Álex Chozas con David Gala, binomios todos ellos que será una incógnita su rendimiento.

Habrá que esperar a la celebración del torneo de Rotterdam y del de Milán, en octubre, para saber como carburarán todos estas nuevas duplas, saber quienes sorprenderán, a quienes les irá mejor y quienes habrán fallado con los cambios.