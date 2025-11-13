Premier Padel: Dubai vivirá unos cuartos de final con mucho morbo

Estaba escrito que en Dubai llegaría el momento más morboso del año. Este viernes se vivirán unos cuartos de final con un duelo estrella ya que dos parejas se enfrentarán a sus futuros compañeros ya en el próximo torneo.

Estamos hablando, como no, de Franco Stupaczuk y Juan Lebrón contra Martín di Nenno y Leo Augsburger. Menudo partido nos espera con este duelo de titanes donde, el que pierda, se despide ya de su compañero para tomar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que se aplazará por lo menos un día, ya que quien gane tendrá una cita en semifinales en Dubai el sábado y... quien sabe si una final el domingo.

Para conseguir que el partido del morbo sea una realidad antes el Lobo y el Polaco tuvieron que pasar por un auténtico calvario en octavos de final ante unos inspiradísimos Tino Libaak y Jairo Bautista que rozaron la excelencia si no fuera por algunos errores no forzados que pagaron caros. Los jóvenes jugadores apretaron tanto a Stupa y Lebrón que en el banquillo de Pozzoni volvieron a saltar chispas antes de llevarse el duelo por un ajustadísimo 7-6 (5) y 7-6 (2).

"Me ha faltado al respeto dos veces", le decía Lebrón al técnico mientras Stupa estaba en el baño. Se refería a las dos veces en las que Stupa le negó el choque de manos en la pista. Pozzoni ponía calma. "Tiene que decir las cosas pero no gritando y que se entere todo el pabellón". Pareció que tras el parón entre set y set se habían calmado las cosas.

Pero en la segunda manga, Tino y Jairo apretaron de nuevo muchísimo y solo con la rabia de Lebrón, convertida en inalcanzables smashes, sacaron el partido adelante. Ya en el banco tras el triunfo, de nuevo el chaqueño evitó saludarse con Juan pese a que en pista celebraron la victoria con un fuerte abrazo. Este viernes tienen otra cita importante. Veremos como la gestionan

Por su parte, Di Nenno y Augsburger también se vieron obligados a la épica y remontar un primer set en contra ante Álex Ruiz y Juanlu Esbrí y acabaron ganando por 4-6, 7-6 (6) y 6-0 con la pareja española desmoralizada tras dejar escapar el partido en un tie break donde tuvieron bola de partido... y se les esfumó.

Definitivo: ¡El Califa ha vuelto!

Quienes supieron gestionar a la perfección el partido de octavos de final fueron Javi Garrido y Lucas Campagnolo. El Califa venía avisando las últimas semanas y ya en Newgiza ganaron en octavos de final a, precisamente, Lebrón y Stupa provocando la ruptura definitiva de la pareja tres. En Dubai repitieron hazaña y se cargaron nada menos que a la pareja cuatro, Coki Nieto y Mike Yanguas, a quienes ganaron por 3-6, 6-4 y 6-4.

Una remontada que demuestra el Garrido definitivamente está de vuelta, vuelve a sonreír y se ha reencontrado con ese talento que había 'escondido' durante un tiempo. Con Campa al lado ha reaccionado, regresaron las sensaciones y es otro jugador Luchador, enérgico, alegre... y ello se traduce en un pádel que puede llevarle de nuevo a formar parte de los mejores.

Garrido ha recuperado su mejor nivel / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Paquito y Jon, adiós prematuro

Jon Sanz y Paquito Navarro dijeron adiós antes de tiempo cortando la buena racha después de verse sorprendidos por Juan Tello y Edu Alonso en otro partido para volver a ver en diferido. La pareja hispano-argentina empezó mucho más fuerte que sus rivales pero Navarro y Sanz no estaban por la labor de abandonar fácilmente el torneo y empataron el duelo. Un tercer set mucho más igualado, que se decidió en el 'tie-break', acabó cayendo del lado de la pareja 9 que se medirá este viernes a Chingalán.

Tello y Alonso celebran el triunfo en Dubai / Premier Padel

La pareja dos, tras sufrir en su debut, resolvió por la vía rápida los octavos de final; algo más les costó a Coello y Tapia cuyo próximo reto serán Javi Leal y Lucas Bergamini, que llegan a cuartos muy enchufados.

Las favoritas responden

No hubo sorpresas en el cuadro femenino y todas las cabezas de serie resolvieron sus compromisos de octavos de final sin problemas. Destaca de la jornada el 6-0 y 6-0 que endosaron Ale Salazar y Martina Calvo a Carolina Navarro y Melania Merino que, si bien es cierto que provienen de la 'qualy' también lo es que nunca es fácil saldar un partido de octavos de final sin ceder ni un solo juego.

Ale y Martina se medirán en cuartos a Ari Sánchez y Paula Josemaría quienes ni mucho menos, tuvieron una jornada fácil en el 20x10. Las número dos ganaron a Patty Llaguno y Marina Fassio por 6-3 y 7-6 (5) no sin antes sufrir de lo lindo. Los otros cuartos de final enfrentará a Triay/Brea con Guinart/Virseda, a Alonso/Jensen contra Ustrero/Araújo y a Ortega/Icardo frente a González/Fernández.