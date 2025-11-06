Premier Padel: La carrera por el número uno se pone cachonda

Los puntos son los puntos y a final de temporada sigue todo tan apretado que los jugadores bucean por todas las posibilidades que encuentran para sumar y poder, así, alcanzar los objetivos escritos en sus libretas de principio de curso.

Hay dos retos importantes en estos momentos para los jugadores. Las parejas número uno y número dos tanto del circuito masculino como del femenino están con opciones de acabar el año como primeros en el ranking y coronarse de esta manera como números uno en 2025. En hombres, Arturo Coello y Agustín Tapia tienen a Fede Chingotto y Ale Galán pisándoles los talones.

Tapia y Coello superaron el debut en Kuwait / Silvestre Szpylma/Premier Padel

Antes de iniciar el Mundial por parejas les separaban 1.480 puntos. Es decir, si los Chingalán se proclaman campeones y los Goldenboys caen en cuartos de final, les superarán ya en Kuwait. Pero los pupilos de Jorge Martínez saben perfectamente que quedan todavía muchos puntos en juego en el calendario de Premier Padel con el P1 en Dubai (1.000), el Major de México (2.000) y las Barcelona Finals (1.500). Es por ello, que han decidido inscribirse al FIP Platinum de Veracruz, justo antes de viajar a Acapulco -les separa un vuelo de 3h25'-, para buscar esos 300 puntos que se lleva el ganador de los torneos con más categoría de los FIP, por delante de los Golden (150), los Silver (80) y los Bronze (40).

Captura de pantalla 2025 11 06 111859 / SPORT.es

Los Superpibes se estrenan en Veracruz

Habrá que ver cómo acaban el Mundial Chingotto y Galán puesto que la exigencia física de meter un torneo más en una semana de descanso y con un viaje tan largo de por medio es siempre un riesgo para los jugadores, pero, si no hay lesiones de por medio, el argentino y el madrileño disputarán el FIP de Veracruz. Y será allí donde se 'estrenarán' como pareja Franco Stupaczuk y Martín di Nenno, y lo pongo entre comillas porque será la tercera vez que se juntan los Superpibes que buscarán, en este tramo final, las sensaciones que no han encontrado, con Juan Lebrón, el Polaco y, con varios compañeros, Martín, el último, Leo Augsburger.

Será pues un buen momento para ver en acción a estos dos argentinos que tantos éxitos cosecharon juntos y que podrían ser un handicap para Chingotto y Galán, cuya intención no es otra que sumar los 300 puntos que otorga el título.

Los 'Superpibes' tras conquistar Madrid en 2023 / @WorldPadelTour

Cabe recordar que Chingotto y Galán también se inscribieron en el FIP Platinum de Lyon, pero finalmente decidieron renunciar a jugarlo para poder descansar una sdemana más antes del último tramo del año.

Si echamos un vistazo a la lista de inscritos vemos a muchos otros jugadores Top en la lista. Así, están Leal/Bergamini como pareja tres, Momo y Fran Guerrero de cuatro, Tello y Alonso, curiosamente Jon Sanz se ha apuntado con Aimar Goñi y no con Paquito Navarro, su pareja en Premier, o Álex Ruiz y Juanlu Esbrí por poner los primeros de una lista llena de figuras que dará un prestigio a este torneo inesperado.

Su estrategia colocación en el calendario justo la semana anterior del Major de Acapulco le ha convertido en un buen test para sumar puntos y llegar al 'Grande' mexicano en pleno ritmo de competición.

Sofi celebra con Ustero un punto durante las semis en Newgiza / Premier Padel

En cuanto al cuadro femenino, donde sigue también la batalla por el número uno, no están inscritas las tres primeras parejas del ranking, así que a efectos de la cima no será Veracruz quien decida, pero sí que se han apuntado Andrea Ustero y Sofi Araújo o Claudia Jensen y Ale Alonso así como Marina Guinart y Vero Virseda entre otras. Y es que acabar entre las 16 primeras del ranking antes de las Barcelona Finals se está convirtiendo en una batalla con las posiciones muy apretadas en las últimas plazas y todo el mundo quiere sumar.