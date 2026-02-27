Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsPractice MotoGPDónde ver sorteo ChampionsA qué hora es el sorteo de la ChampionsCuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsHezonja ScarioloMainooPlaza extra ChampionsFrenkie de Jong lesiónAbdeMbappé lesiónMateu LahozMarc GuiuBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealLewandowskiTopuriaAlcaraz SinnerGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaIsidro NavarroElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Premier Padel y Bullpadel lanzan su colección oficial 2026 con cinco nuevas palas de alto rendimiento

La alianza entre Premier Padel y Bullpadel presenta una línea que apuesta por la innovación tecnológica, la potencia y el diseño exclusivo con la firma de grandes estrellas del circuito.

Bullpadel cuenta con un equipo de lujo

Bullpadel cuenta con un equipo de lujo / Bullpadel

Angie F.G.

La excelencia del circuito profesional vuelve a trasladarse al material deportivo. Premier Padel y Bullpadel han presentado su nueva colección oficial 2026, una propuesta que combina innovación, potencia y una identidad estética muy marcada. Cinco nuevas palas -cada una asociada a una figura del circuito- y una completa gama de paleteros y mochilas conforman una línea pensada para jugadores exigentes dentro y fuera de la pista.

HACK 04 PP 26: potencia sin concesiones

La HACK 04 PP 26 es el modelo más explosivo de la colección. Diseñada para jugadores ofensivos que dominan el juego aéreo, prioriza la potencia máxima y la precisión en los golpes de definición. Se trata de una pala orientada a un perfil agresivo, que busca cerrar los puntos con autoridad. Lleva la firma de Paquito Navarro, uno de los referentes del pádel mundial.

La Hack 04 PP26 de Paquito Navarro

La Hack 04 PP26 de Paquito Navarro / Bullpadel

XPLO PP 26: intensidad y estabilidad estructural

La XPLO PP 26 apuesta por una construcción innovadora y un diseño rompedor. Está concebida para ofrecer potencia dinámica y una gran estabilidad estructural, ideal para jugadores que imprimen un ritmo alto y constante al partido. Es una pala pensada para quienes juegan con intensidad permanente y necesitan respuesta firme en cada impacto. Cuenta con la firma de Martín Di Nenno.

La XPLO PP 26 de Martín di Nenno

La XPLO PP 26 de Martín di Nenno / Bullpadel

VERTEX 05 GEO PP: equilibrio con diseño diferencial

La VERTEX 05 GEO PP destaca por su estética geométrica exclusiva, que le otorga una personalidad visual muy marcada. En lo técnico, combina potencia y control, ofreciendo un rendimiento equilibrado para jugadores completos que alternan fases ofensivas y de construcción. Este modelo incorpora la firma de Pablo Cardona.

La VERTEX 05 GEO PP de Pablito Cardona

La VERTEX 05 GEO PP de Pablito Cardona / Bullpadel

VERTEX 05 LIGHT PP: agilidad y rapidez de reacción

La versión más manejable de la gama Vertex es la VERTEX 05 LIGHT PP. Su principal característica es la ligereza, que facilita una rápida reacción en defensa y transiciones ágiles hacia el ataque. Ofrece un excelente equilibrio entre control y pegada, pensada para jugadores que priorizan movilidad sin renunciar a la potencia. Está firmada por la número uno del mundo, Delfi Brea.

La VERTEX 05 LIGHT PP de Delfi Brea

La VERTEX 05 LIGHT PP de Delfi Brea / Bullpadel

NEURON 02 PP: control y lectura táctica

La NEURON 02 PP se presenta como el modelo más orientado al control y la inteligencia táctica. Destaca por su precisión y capacidad de adaptación a distintas situaciones de juego, ideal para perfiles estratégicos que construyen el punto con paciencia y criterio. En la esquina inferior derecha luce la firma de Fede Chingotto, uno de los jugadores más sólidos y tácticos del circuito.

La NEURON 02 PP de Fede Chingotto

La NEURON 02 PP de Fede Chingotto / Bullpadel

Una gama completa fuera de la pista

La colección Premier Padel 2026 se completa con siete paleteros oficiales, equipados con compartimentos térmicos de gran capacidad, bolsillos específicos para accesorios y calzado, y materiales resistentes de alta calidad. El diseño mantiene la línea elegante y contemporánea que caracteriza a la colección.

Además, se incorporan tres mochilas técnicas, compactas y ergonómicas, pensadas para el día a día del jugador. Permiten transportar pala, equipación y accesorios con comodidad y funcionalidad.

Noticias relacionadas

Con esta nueva propuesta, Premier Padel y Bullpadel refuerzan su alianza estratégica y trasladan al aficionado la esencia del circuito profesional: tecnología avanzada, diseño cuidado y un espíritu competitivo que convierte el pádel en algo más que un deporte.

TEMAS