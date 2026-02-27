Premier Padel y Bullpadel lanzan su colección oficial 2026 con cinco nuevas palas de alto rendimiento

La excelencia del circuito profesional vuelve a trasladarse al material deportivo. Premier Padel y Bullpadel han presentado su nueva colección oficial 2026, una propuesta que combina innovación, potencia y una identidad estética muy marcada. Cinco nuevas palas -cada una asociada a una figura del circuito- y una completa gama de paleteros y mochilas conforman una línea pensada para jugadores exigentes dentro y fuera de la pista.

HACK 04 PP 26: potencia sin concesiones

La HACK 04 PP 26 es el modelo más explosivo de la colección. Diseñada para jugadores ofensivos que dominan el juego aéreo, prioriza la potencia máxima y la precisión en los golpes de definición. Se trata de una pala orientada a un perfil agresivo, que busca cerrar los puntos con autoridad. Lleva la firma de Paquito Navarro, uno de los referentes del pádel mundial.

La Hack 04 PP26 de Paquito Navarro / Bullpadel

XPLO PP 26: intensidad y estabilidad estructural

La XPLO PP 26 apuesta por una construcción innovadora y un diseño rompedor. Está concebida para ofrecer potencia dinámica y una gran estabilidad estructural, ideal para jugadores que imprimen un ritmo alto y constante al partido. Es una pala pensada para quienes juegan con intensidad permanente y necesitan respuesta firme en cada impacto. Cuenta con la firma de Martín Di Nenno.

La XPLO PP 26 de Martín di Nenno / Bullpadel

VERTEX 05 GEO PP: equilibrio con diseño diferencial

La VERTEX 05 GEO PP destaca por su estética geométrica exclusiva, que le otorga una personalidad visual muy marcada. En lo técnico, combina potencia y control, ofreciendo un rendimiento equilibrado para jugadores completos que alternan fases ofensivas y de construcción. Este modelo incorpora la firma de Pablo Cardona.

La VERTEX 05 GEO PP de Pablito Cardona / Bullpadel

VERTEX 05 LIGHT PP: agilidad y rapidez de reacción

La versión más manejable de la gama Vertex es la VERTEX 05 LIGHT PP. Su principal característica es la ligereza, que facilita una rápida reacción en defensa y transiciones ágiles hacia el ataque. Ofrece un excelente equilibrio entre control y pegada, pensada para jugadores que priorizan movilidad sin renunciar a la potencia. Está firmada por la número uno del mundo, Delfi Brea.

La VERTEX 05 LIGHT PP de Delfi Brea / Bullpadel

NEURON 02 PP: control y lectura táctica

La NEURON 02 PP se presenta como el modelo más orientado al control y la inteligencia táctica. Destaca por su precisión y capacidad de adaptación a distintas situaciones de juego, ideal para perfiles estratégicos que construyen el punto con paciencia y criterio. En la esquina inferior derecha luce la firma de Fede Chingotto, uno de los jugadores más sólidos y tácticos del circuito.

La NEURON 02 PP de Fede Chingotto / Bullpadel

Una gama completa fuera de la pista

La colección Premier Padel 2026 se completa con siete paleteros oficiales, equipados con compartimentos térmicos de gran capacidad, bolsillos específicos para accesorios y calzado, y materiales resistentes de alta calidad. El diseño mantiene la línea elegante y contemporánea que caracteriza a la colección.

Además, se incorporan tres mochilas técnicas, compactas y ergonómicas, pensadas para el día a día del jugador. Permiten transportar pala, equipación y accesorios con comodidad y funcionalidad.

Noticias relacionadas

Con esta nueva propuesta, Premier Padel y Bullpadel refuerzan su alianza estratégica y trasladan al aficionado la esencia del circuito profesional: tecnología avanzada, diseño cuidado y un espíritu competitivo que convierte el pádel en algo más que un deporte.