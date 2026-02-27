Premier Padel y Bullpadel lanzan su colección oficial 2026 con cinco nuevas palas de alto rendimiento
La alianza entre Premier Padel y Bullpadel presenta una línea que apuesta por la innovación tecnológica, la potencia y el diseño exclusivo con la firma de grandes estrellas del circuito.
Angie F.G.
La excelencia del circuito profesional vuelve a trasladarse al material deportivo. Premier Padel y Bullpadel han presentado su nueva colección oficial 2026, una propuesta que combina innovación, potencia y una identidad estética muy marcada. Cinco nuevas palas -cada una asociada a una figura del circuito- y una completa gama de paleteros y mochilas conforman una línea pensada para jugadores exigentes dentro y fuera de la pista.
HACK 04 PP 26: potencia sin concesiones
La HACK 04 PP 26 es el modelo más explosivo de la colección. Diseñada para jugadores ofensivos que dominan el juego aéreo, prioriza la potencia máxima y la precisión en los golpes de definición. Se trata de una pala orientada a un perfil agresivo, que busca cerrar los puntos con autoridad. Lleva la firma de Paquito Navarro, uno de los referentes del pádel mundial.
XPLO PP 26: intensidad y estabilidad estructural
La XPLO PP 26 apuesta por una construcción innovadora y un diseño rompedor. Está concebida para ofrecer potencia dinámica y una gran estabilidad estructural, ideal para jugadores que imprimen un ritmo alto y constante al partido. Es una pala pensada para quienes juegan con intensidad permanente y necesitan respuesta firme en cada impacto. Cuenta con la firma de Martín Di Nenno.
VERTEX 05 GEO PP: equilibrio con diseño diferencial
La VERTEX 05 GEO PP destaca por su estética geométrica exclusiva, que le otorga una personalidad visual muy marcada. En lo técnico, combina potencia y control, ofreciendo un rendimiento equilibrado para jugadores completos que alternan fases ofensivas y de construcción. Este modelo incorpora la firma de Pablo Cardona.
VERTEX 05 LIGHT PP: agilidad y rapidez de reacción
La versión más manejable de la gama Vertex es la VERTEX 05 LIGHT PP. Su principal característica es la ligereza, que facilita una rápida reacción en defensa y transiciones ágiles hacia el ataque. Ofrece un excelente equilibrio entre control y pegada, pensada para jugadores que priorizan movilidad sin renunciar a la potencia. Está firmada por la número uno del mundo, Delfi Brea.
NEURON 02 PP: control y lectura táctica
La NEURON 02 PP se presenta como el modelo más orientado al control y la inteligencia táctica. Destaca por su precisión y capacidad de adaptación a distintas situaciones de juego, ideal para perfiles estratégicos que construyen el punto con paciencia y criterio. En la esquina inferior derecha luce la firma de Fede Chingotto, uno de los jugadores más sólidos y tácticos del circuito.
Una gama completa fuera de la pista
La colección Premier Padel 2026 se completa con siete paleteros oficiales, equipados con compartimentos térmicos de gran capacidad, bolsillos específicos para accesorios y calzado, y materiales resistentes de alta calidad. El diseño mantiene la línea elegante y contemporánea que caracteriza a la colección.
Además, se incorporan tres mochilas técnicas, compactas y ergonómicas, pensadas para el día a día del jugador. Permiten transportar pala, equipación y accesorios con comodidad y funcionalidad.
Con esta nueva propuesta, Premier Padel y Bullpadel refuerzan su alianza estratégica y trasladan al aficionado la esencia del circuito profesional: tecnología avanzada, diseño cuidado y un espíritu competitivo que convierte el pádel en algo más que un deporte.
