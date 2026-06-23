Premier Padel aprobó reducir de 22 a 21 los torneos puntuables pese a la oposición mayoritaria de los ‘stakeholders’

Premier Padel ya tiene encarrilados varios cambios de calado en su reglamento deportivo para 2027. Tal y como lo adelantó SPORT el pasado 10 de junio, así lo refleja el acta de la reunión de los Steering Committees celebrada el pasado 5 de junio en el Foro Itálico de Roma, donde se aprobaron modificaciones que afectan de lleno a los jugadores, especialmente en el sistema de ranking y en el acceso a determinados torneos del circuito FIP. El documento deja, además, una conclusión clara: la mayoría de los actores presentes no compartían del todo algunas de estas medidas, pero acabaron aceptándolas.

El principal cambio aprobado es la reducción de torneos computables para el ranking, que pasarán de 22 a 21. Premier Padel y la FIP defendieron esta rebaja como una medida orientada al bienestar de los jugadores, con el argumento de aliviar la carga competitiva y facilitar una mejor gestión del calendario, la recuperación y la salud a largo plazo. La propuesta fue respaldada con firmeza por Maxi Sánchez, presente en Roma como representante de los jugadores masculinos, quien aseguró que era una reclamación que el colectivo venía haciendo desde hace años.

Muchas voces discordantes

Pero el acta evidencia que esa visión no era compartida por buena parte del resto de miembros del comité. Tanto los representantes de los promotores como otros ‘stakeholders’ expresaron sus reparos ante una medida que consideran perjudicial para el crecimiento del circuito y, especialmente, para los torneos de menor categoría dentro de Premier Padel. De hecho, el propio documento admite que “prácticamente todos los stakeholders presentes en los Committees estaban, en esencia, en contra de la reducción de torneos computables para el ranking, a excepción de los jugadores”, aunque finalmente la propuesta fue aprobada.

Entre las voces más críticas estuvo Jorge Mañé, representante de los torneos Major, quien reconoció abiertamente que no estaba satisfecho con la reducción del número de pruebas que puntúan, aunque aceptó el cambio “con un espíritu de responsabilidad compartida”. En la misma línea se expresó Joan Cuscó, representante de los torneos P1, que alertó del impacto de restar peso competitivo a eventos en un momento en el que el pádel sigue tratando de consolidar su expansión. También Vincent Laureyssens, representante de los P2, advirtió de que esta categoría será probablemente una de las más perjudicadas, si bien terminó aceptando la concesión “por el bien general del proyecto”.

Cambios en el reparto de puntos

Más allá de la rebaja de 22 a 21 torneos puntuables, el acta también recoge otro ajuste relevante para los jugadores: una modificación en el reparto de puntos del ranking. Según lo expuesto en la reunión, los puntos aumentarán de forma significativa desde la primera ronda hasta los cuartos de final en los torneos Major, P1 y P2. La intención es reforzar el valor deportivo de avanzar en el cuadro principal de las pruebas más importantes del circuito y premiar más a quienes progresen en ellas.

A ello se sumará una reforma en el CUPRA FIP Tour. El modelo planteado por Premier Padel contempla restricciones para que los jugadores mejor clasificados no puedan participar libremente en torneos Gold, Silver y Bronze. El objetivo, según se explicó en Roma, es abrir más espacio a jugadores emergentes y favorecer el crecimiento de nuevos mercados menos tradicionales dentro del pádel. Además, también se propusieron cambios para regular la participación en varios torneos durante una misma semana y para modificar el cálculo de los puntos obtenidos en pruebas solapadas.

Las quejas de Fede Chingotto

Todas estas medidas llegan, además, en un contexto de relaciones todavía frágiles entre Premier Padel y los jugadores. Durante el torneo de Valencia, Fede Chingotto ya dejó entrever ese malestar al ser preguntado por SPORT sobre estas reformas, al asegurar que no se habían puesto en contacto con él para tratar unos cambios que afectan directamente a su actividad profesional. Sus palabras volvieron a poner el foco en una reclamación recurrente del vestuario: la necesidad de ser escuchados antes de aprobar decisiones estructurales.

Desde Premier Padel, sin embargo, sostienen que los jugadores sí tienen representación dentro de la gobernanza del circuito a través de estos Steering Committees, en los que participan representantes elegidos por los distintos segmentos del ranking. En esta última reunión de Roma estuvo presente Maxi Sánchez en nombre de los jugadores, mientras que el circuito asegura que Alejandro Galán también fue convocado, aunque no pudo asistir por compromisos competitivos. Aun así, las declaraciones de Chingotto en Valencia reflejan que esa vía de representación no termina de convencer a todos.

El acta, en definitiva, confirma dos realidades. La primera, que Premier Padel sigue adelante con cambios importantes en el sistema competitivo, especialmente en el reparto de puntos y en el número de torneos que contarán para el ranking. La segunda, que esos ajustes no necesariamente nacen de un consenso amplio sino que se apela al sentido común y al bienestar de los protagonistas del circuito, los jugadores y jugadoras, intentando no perjudicar el negocio ni la expansión de este deporte.

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Al margen de estos temas más espinosos, los datos y cifras que se desvelaron en esta reunión de los Steering Committees demuestran que el crecimiento del pádel a nivel mundial es aplastante así como que la presencia del deporte de la pala en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales es todo un fenómeno ya imparable a estas alturas.