Premier Padel Acapulco Major 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el último Major de la temporada, el GNP Acapulco Major 2025. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Acapulco Major por TV y online en España.

Hoy, lunes 24 de noviembre, arrancan los cuadros principales masculino y femenino donde todavía no entran en liza los cabezas de serie del torneo. Solo entrarán en juego algunos partidos de la primera ronda de ambas categorías que se completará este martes.

El torneo tiene lugar en el Arena GNP Seguros, impresionante instalación de Acapulco con la presencia, como decimos, de las mejores parejas tanto masculinas como femeninas donde defienden título Arturo Coello y Agustín Tapia en hombres y Claudia Fernández y Gemma Triay, hoy con parejas distintas, en mujeres.

Los Major son los torneos que reparten más puntos del circuito con 2.000 para los ganadores, por detrás están los P1 que reparten 1.000 puntos y los P2 que reparten 600 a los ganadores.

Horarios del Acapulco Major hoy

Los partidos arrancan a las 02.00 horas (martes) (CET):

Pista Estadio

López/García vs Cabrejas/Ramme (WC) | 02:00 h (CET)

Rubio/Ruiz vs Argañaras/Almada (WC) | A continuación

Pista Caliente

Saiz/Talaván/Caparrós/Pérez | 02:00 h (CET)

Montiel/Belluati vs Deus/Deus | A continuación

Pista Mifel

Aguilar/Navarro vs Carnicero/Martínez | 02:00 h (CET)

Lijó/Arce vs Patiniotis/Moya | A continuación

Pista Skechers

Merino/Navarro vs Martínez/Domínguez | 02:00 h (CET)

Mouriño/Valenzuela vs Sans/Quílez | A continuación

ACAPULCO MAJOR, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el GNP Acapulco Major:

DÓNDE VER EL ACAPULCO MAJOR

El Premier Padel Tour 2025 y el Acapulco Major se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del GNP Acapulco Major 2025, además de la actuación de las parejas españolas.