Premier Padel 2025: Los 10 momentos que han marcado la temporada

Se acaba 2025 y con ello se puso el punto final a una temporada de Premier Padel que dio para mucho en la que se vivieron momentos tensos, grandes alegrías, separaciones inesperadas, ausencias notables y despedidas de leyendas además de partidos memorables, puntos imposibles y luchas indescriptibles. Apuntamos los 10 momentos más significativos de este intenso 2025, a los que sin duda se podría añadir alguno más.

1. La temporada 2025: una etapa histórica del pádel profesional

La temporada 2025 de Premier Padel fue la cuarta edición del circuito mundial profesional, con hasta 23 torneos disputados en 15 países y una enorme presencia mediática global. La expansión del pádel por el mundo es ya una realidad y el número de países por los que ha pasado Premier Padel es la muestra de una internacionalización evidente dirigida explícitamente al objetivo de que el pádel se convierta en deporte olímpico.

2. Un boicot que hizo tambalear el pádel mundial

No todo fueron buenas noticias en Premier Padel este 2025. Nada más arrancar la temporada cuando tan solo se había disputado el torneo de Riad, los jugadores hicieron boicot al circuito y no disputaron los torneos de Gijón y Cancún en modo de protesta. Reivindicaban que se tuviera más en cuenta sus opiniones y que no se hicieran cambios estructurales sin previa consulta a ellos, considerados máximos protagonistas del circuito. Premier Padel cedió en algún aspecto y el pádel volvió a la normalidad.

Todos los jugadores presentes en la rueda de prensa de la PPA / AMP

3. Coello/Tapia, números uno tras una intensa lucha

Los argentinos Agustín Tapia y Arturo Coello se consolidaron como la pareja más dominante de la temporada, siendo los que más títulos y finales sumaron a lo largo de la temporada, sin embargo, esta temporada han visto como Alejandro Galán y Fede Chingotto les han estado pisando los talones en el tramo final de la temporada en una gran lucha por el número uno. No fue hasta el Major de Acapulco, último torneo de la temporada antes de la Finals de Barcelona, cuando se decidió definitivamente la cima mundial del pádel.

Tapia y Coello se concolidan como los más ricos del circuito / Premier Padel

4. Miami P1: Premier Padel debuta con fuerza en Estados Unidos

Por primera vez el circuito hizo parada en Estados Unidos, con un torneo en Miami con gran expectación y repercusión, marcando un importante paso de Premier Padel hacia la expansión global del deporte. Estados Unidos es uno de los mercados donde el pádel quiere expandirse al ser una gran oportunidad de negocio en un país inmenso que apuesta por el deporte.

5. Público récord y clima de fiesta en Buenos Aires

El Buenos Aires Premier Padel P1 fue un momento clave por la asistencia histórica de más de 16.156 aficionados en el Parque Roca. Superaron el anterior récord conseguido en el Boss Master Final (World Padel Tour) con 15.779 espectadores en el Palau Sant Jordi. Precisamente las Barcelona Finals celebradas este año también en el Sant Jordi, con 15.201 personas en las gradas en la jornada de semifinales, lograban el tercer puesto de este ranking, segundo en Premier Padel.

6. El fin de una era: primer año sin Fernando Belasteguín

Tras 30 años en la elite y una carrera legendaria, Fernando Belasteguín, retirado en 2024, no compitió en 2025, dejando un vacío en el circuito y marcando el primer año sin la presencia del que también fue el número 1 durante 16 años. Pero Bela sigue muy presente en el pádel mundial y en esta ocasión le vimos como comentarista en las retransmisiones de Red Bull en las Barcelona Finals. Además, este año ha sido el de la inauguración del Bela Padel Center en Barcelona, un club que ya es todo un monumento a este deporte.

Fernando Belasteguín en su despedida / Premier Padel

7. La constante lucha en el circuito femenino

El número uno en el pádel femenino ha vivido un año histórico con la lucha entre Ari Sánchez y Paula Josemaría con Gemma Triay y Delfi Brea. Empezaron arriba la catalana y la extremeña, que vieron como en Asunción la menorquina les arrebataba en solitario el reinado. Una semana después, en Buenos Aires, se vivió el espectacular regreso de Josemaría y Sánchez al número 1. A partir de ahí se libró una gran lucha con cambios de ranking constantes entre ambas parejas hasta que finalmente Gemma y Delfi conseguían el objetivo en el Major de Acapulco.

Las cuatro jugadoras que han luchado por el número uno hasta el final / Silvestre Szpylma/

8. Los cambios de pareja, a la orden del día

Nunca antes había habido un año con tantos cambios de pareja durante la temporada. Tanto en el cuadro femenino como en el masculino han sido múltiples las separaciones, algunas de ellas muy sonadas como las de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, la de Leo Augsburger y Pablito Cardona, la de Paquito Navarro y Lucas Bergamini o la de Martín di Nenno y Juan Tello. En el cuadro femenino destacan Alejandra Alonso y Andrea Ustero, Lucía Sainz y Patty Llaguno o Aranza Osoro y Vero Virseda.

9. Barcelona Finals 2025: cierre de temporada de alto voltaje

La temporada se clausuró con las Finals del circuito en Barcelona, un evento cargado de emoción y puntos espectaculares, resumen perfecto de la evolución del pádel profesional a nivel global. Las finales de este torneo entre Coello/Tapia y Chingotto/Galán y Triay/Brea y González/Fernández pusieron un increíble colofón final a la temporada con dos auténticos partidazos que dejaron el mejor sabor de boca a los 15.000 aficionados que aistieron en directo a los partidos y a los miles de seguidores en televisión y redes sociales.

10. La separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría: fin de una dupla legendaria

Uno de los momentos más impactantes fuera de la pista fue el anuncio de la separación deportiva de Ari Sánchez y Paula Josemaría, tras 5 años juntas y 44 títulos, cerrando un capítulo enorme en la historia del pádel femenino antes de la nueva temporada. No es la única separación sonada a final de temporada. Bea González y Claudia Fernández tamoco seguirán juntas ya que la malagueña se unirá a Josemaría. Ari ha elegido a Ustero, así que su sociedad con Sofi Araújo también pone el punto final. Tampoco seguirán Ale Salazar y Martina Calvo después que la navarra haya decidido unirse a la portuguesa. En hombres, destaca la separación de Coki Nieto y Mike Yanguas de cara a 2026, así como la de Paquito Navarro y Jon Sanz después de muy buenos resultados.

La temporada 2026 se presenta con nuevos alicientes, con muchísimos cambios de pareja que buscarán las primeras posiciones del ranking, nuevas sedes como Pretoria en Sudáfrica, nueva reglamentación en el 'star point', toda una revolución en el circuito.