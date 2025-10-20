PPL: Parejas que aún no existen… pero ya ganan: Miami Padel Club y New York Atlantics, se coronan con dúos ¿futuribles?

La Pro Padel league puso el colofón final con 'The City's Cup', las Finales celebradas en Nueva York que este domingo coronaron en categoría femenina a los New York Atlantics mientras que en el cuadro masculino los vencedores fueron los Miami Padel Club. Fueron cuatro días apasionantes de pádel donde la ciudad que nunca duerme vivió intensamente este deporte en el espectacular Hammerstein Ballroom donde se pudieron ver partidos muy igualados, a jugadores habitualmente rivales formando el mismo equipo y con parejas que jamás se han visto juntas pero que nadie descarta que en un futuro puedan juntarse a nivel profesional y conseguir grandes éxitos.

La última jornada arrancó con la lucha por el tercer puesto donde Marta Ortega y Sofi Araújo de Las Vegas Smash se impiseron a Gemma Triay y Ari Cañellas de Flowrida Goats por 6-3 y 7-6 en un duelo que tuvo muchas alternativas. Finalmente la madrileña y la portuguesa tiraron de experiencia para batir a una dupla que contaba con la número uno del mundo, pero a su lado, Cañellas que es la número 82 del ranking, sufrió las embestidas de sus rivales y, pese a que cerró el partido con buenas sensaciones nada pudieron hacer para superar a Martita y Sofi que se hicieron con el tercer puesto.

Martita y Araújo vencieron a Triay y Cañellas / PPL

En hombres, fueron Jon Sanz y Lucas Campagnolo de Flowrida Goats quienes superaron a Leo Augsburger y Juani Rubini de New York Atlantics por 6-1 y 6-4 en un duelo menos disputado que el de las mujeres pero no por ello menos emocionante y en el que se vieron golpes de auténtica locura, algo asegurado con un pegador como Augsburger en pista. Sin embargo, los smashes del argentino no fueron suficientes para superar a dos luchadores como Sanz y Campagnolo quien jugó en el revés, una posición a la que no está acostumbrado.

Ari y Andrea celebran el triunfo / PPL

Llegaba la hora de la verdad con las finales. La primera enfrentaba a Andrea Ustero y Ari Sánchez de New York Atlantics frente a Vero Virseda y Claudia Jensen de los Stingrays. Las dos catalanas se entendieron a la perfección en la pista pese a no haber jugado nunca juntas y lograban un importante triunfo por 6-2 y 7-5 que las convertían en las grandes campeonas de la City's Cup. No son pocos los que ven en Andrea y Ari una pareja de futuro, sobre todo cuando la actual número dos vivió una pequeña crisis junto a Paula Josemaría, con quien tras su triunfo en Milan parece que han reconducido el juego y habrá que ver como acaban la temporada y, si de cara al 2026 deciden seguir juntas o por el contrario optan por la separación.

Agustín Tapia durante la final de Nueva York / PPL

En el cuadro masculino la final también enfrentaba a una pareja por la que muchos apostarían: Agustín Tapia y Fede Chingotto en el mismo lado de la red. Ambos forman parte del equipo de Miami Padel club y en un partido ajustadísimo dieron cuenta de Lucas Campagnolo y Jairo Bautista, de los Stingays, a quienes ganaron por 7-6 y 6-3.

Con estos resultados en las Finales, el equipo que sumó más puntos fue el New York Atlantics, capitaneados por Ari Sánchez y Jon Sanz, así que fueron ellos quienes se acabaron llevando la Copa del torneo.

Con estas finales, la PPL pone punto final a la temporada 2025 y ya espera la 2026 con muchas novedades, renovaciones de equipos y seguro que seguirá ofreciendo partidos tan significativos como los que se pudieron ver durante esta City's Cup celebrada en Nueva York.