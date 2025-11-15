La polémica pareja Stupaczuk/Lebrón ya es historia

El partido tenía muchos puntos de interés. La Chingalán buscando un triunfo para seguir optando al número uno en una lucha que está al rojo vivo con Coello y Tapia que previamente habían logrado ya el pase a la final. Por otro lado, Franco Stupaczuk y Juan Lebrón que querían despedirse a lo grande como pareja llegando a la final en Dubai. Un nuevo duelo entre Lebrón y Galán que siempre tiene un plus de morbo. Todo ello se trasladó a la pista en un partido absolutamente loco con un pádel a veces incomprensible para los amateurs que vemos encandilados puntos alucinantes.

La conclusión fue el triunfo de Fede y Ale por 6-1 y 7-6 (3) y que este domingo asistiremos a un nuevo clásico entre los Goldenboys y Chingalán, el 26ª de la historia, el 25º de Premier Padel. En el horizonte estará la lucha por este número uno que a cada torneo que pasa se pone más interesante y, como no, apasionante. La otra conclusión es que la pareja Stupaczuk/Lebrón, el Lobo y el Rayo, ya es historia. Este sábado jugaron su último partido como pareja y a partir del Major de México serán otros sus compañeros.

Concretamente Stupa volverá al lado de su amigo Martín di Nenno en el que será su tercer proyecto juntos mientras que Lebrón lo hará al lado de Leo Augsburger, el joven jugador argentino con más proyección del momento. Un enroque de parejas que sin duda darán que hablar en el circuito.

Adiós a la pareja Lebrón/Stupa tras perder en semis en Dubai / Premier Padel

Es una pena que tanto talento no se haya podido proveer también de sintonía y empatía entre ambos jugadores. La realidad es que se juntó una pareja sumamente emocional que convertía cada partido en un volcán en erupción. Incluso desde fuera se sufría viendo sus discusiones, sus gestos, sus malas caras, Pozzoni poniendo paz en cada descanso, calmando ánimos... era una situación insostenible.

Por suerte en el último partido, el de este sábado en la semifinal del P1 de Dubai, las cosas se relajaron, ambos jugadores mostraron una mayor predisposición a evitar discusiones e intentaron llevarse bien tanto en la pista como en el banco. Ello se tradujo en un incremento del nivel en la pista, pero no el suficiente para superar a Chingotto y Galán que encontraron la fórmula para arrebatarles la ilusión de un último encuentro en domingo.

La carta de presentación del partido fue un primer juego que se alargó ocho minutos donde Chingotto y Galán tuvieron que salvar de entrada una bola de break y se vivieron hasta cinco 40-40. Los de Jorge Martínez lo salvaron, y lograron un 3-0, pero con juegos muy igualados. Lebrón y Stupa lograban subir al marcador su primer juego, pero a partir de ahí, el Superratón y el Alien no concedieron más vidas a sus rivales en esta primera manga.

Fue en la segunda donde se vio el mejor pádel. Lebrón se desató, se despojó de toda la presión y jugó liberado poniendo en serios problemas a sus rivales. Lograban con ello romper el servicio y ponerse por delante, pero la ilusión se desvaneció con el contrabreak de Chingalán.

La igualdad se instaló en el 20x10 hasta llegar al tie break donde los de Martínez subieron un escalón el nivel y se adjudicaban el desempate yendo siempre por delante y con ello se plantaban a una nueva final este domingo donde ya esperan Coello y Tapia.

No faltaron las quejas en la entrevista posterior a la semifinal de Galán y Chingotto por acabar tan tarde el partido. Eran las 12.00 de la noche en Dubai así que partirán con esa desventaja en la final ante los número uno. Solo este domingo se verá si les afecta o no.