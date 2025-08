La polémica decisión de Gemma Triay que le ha dado la razón

Gemma Triay ha sido siempre una jugadora valiente en la toma de decisiones. En muchas ocasiones sus actos no han estado exentos de crítica ya que, desde fuera, en muchas ocasiones no se han entendido. Pero la menorquina tiene claros cuáles son sus objetivos en su carrera como deportista y busca las oportunidades que le ofrece el circuito para conseguirlos. La última decisión que tomó Triay fue la de dejar a Claudia Fernández tras una temporada excelente de la joven jugadora en 2024.

Gemma fue su gran mentora y llevó a la madrileña a cotas inimaginables en tan corto tiempo. Acabaron como número dos del ranking mundial solo superadas por las que parecían invencibles Ari Sánchez y Paula Josemaría, en la cima del ranking de Premier Padel desde que la competición femenina entró a formar parte de este circuito en julio de 2023. De ahí que no se entendiera la opción de la alayorense de desprenderse de esta pequeña joya del pádel que proyectaba un futuro brillante.

Pero en el deporte profesional los objetivos son muy claros: llegar lo más lejos posible en la modalidad que practiques y, a poder ser, alcanzar la cima. Triay sabía perfectamente qué significa ser número uno cuando llamó a Claudia Fernández para jugar con ella en 2024 y cuando optó por cambiar de pareja a final de esa temporada. No en vano lo había conseguido al lado de Lucía Sainz en 2020 y junto a Alejandra Salazar en 2021 y 2022 cuando el circuito era World Padel Tour.

La jugadora de Menorca tuvo claro quién tenía que ser su pareja para poder alcanzar de nuevo la cima del pádel mundial: Delfi Brea. Una jugadora de drive pero agresiva que asegura mucho trabajo, muchos puntos con su potente remate y que lee muy bien los partidos. Esa llamada provocó un terremoto en el pádel femenino ya que no solo abandonaba a la 'Niña Maravilla' sino que rompía una dupla que había enamorado a medio mundo: Delfi Brea y Bea González.

Bea y Delfi el año pasado / Premier Padel

Gemma aseguró que había elegido a la argentina "para conseguir el número uno". La afirmación fue clara y contundente pese a que en el pensamiento de muchos aficionados y especialistas anidaba la opinión de que con Claudia eso era más que factible. Pero finalmente se confirmó la nueva unión mientras que la madrileña y la malagueña, que se veían 'abandonadas' por sus parejas, decidían unir fuerzas para mantenerse en un estatus importante en el circuito.

Este domingo, en Tarragona, Gemma calló muchísimas bocas al conseguir de nuevo la cima mundial junto a la argentina tres años después. Ambas han logrado en 2025 grandes resultados con un total de seis títulos lo que se ha traducido en el asalto al número uno.

En la posterior rueda de prensa Gemma habló, precisamente, de las polémicas decisiones a lo largo de su carrera: "Es verdad que no todas las decisiones la gente se las toma a bien. Lo he intentado lo mejor que he podido. A veces las decisiones que uno toma no les gusta a todo el mundo, pero creo que las he tomado con decisión. No me arrepiento de haber tomado una decisión y pensar que me he equivocado. En una, tal vez, podría haberlo hecho algo mejor, pero de lo otro no me arrepiento de nada".

Y con el número uno al lado de su nombre en el ranking individual, y el número uno como pareja Gemma Triay se consolida como una de las mejores jugadoras de la historia de este deporte. Ahora el objetivo es acabar como número uno también a final de año, que es lo que realmente importa: "Hemos dado un paso importante, pero queda mucha temporada por delante y tendremos que seguir disfrutando sufriendo", aseguró la menorquina.