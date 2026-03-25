Polar lanza Street X: el reloj urbano que lleva el entrenamiento a otro nivel también en una pista de pádel

La compañía Polar ha presentado su nuevo dispositivo, el Polar Street X, un reloj deportivo pensado para responder a las exigencias del entorno urbano sin renunciar a las prestaciones de rendimiento y recuperación.

El nuevo modelo irrumpe en el mercado con una propuesta clara: acercar la tecnología de entrenamiento avanzado a un público más amplio. Con un diseño robusto y ligero —apenas 48 gramos—, el Street X está preparado para soportar golpes, arañazos y el ritmo del día a día en la ciudad, gracias a su construcción en polímero reforzado y certificación de durabilidad militar MIL-STD-810H.

El nuevo Polar, el más urbano de toda la colección / Polar

En el apartado técnico, incorpora una pantalla táctil AMOLED de 1,28 pulgadas protegida con Gorilla Glass 3, GPS integrado con brújula y barómetro, además de guía de rutas giro a giro. Una de las novedades más destacadas es la inclusión, por primera vez en la marca, de una linterna LED integrada con opción de luz blanca y roja.

El dispositivo está diseñado para el llamado entrenamiento híbrido, combinando deporte estructurado y actividad cotidiana. Es compatible con más de 170 disciplinas, desde running o ciclismo hasta modalidades en auge como la calistenia o el entrenamiento funcional.

También compatible con el pádel

Además, su aplicación práctica en deportes como el pádel lo convierte en una herramienta especialmente útil para jugadores de todos los niveles. Gracias al registro continuo de datos fisiológicos y de carga de trabajo, permite analizar el rendimiento en pista, ajustar la intensidad de los entrenamientos y planificar mejor la recuperación, aspectos clave en un calendario cada vez más exigente.

Más allá del rendimiento, el reloj pone el foco en la recuperación. Integra herramientas avanzadas como Training Load Pro™ y Nightly Recharge™, que permiten monitorizar la carga de entrenamiento y el estado del organismo. El seguimiento del sueño analiza duración, fases y calidad del descanso, incluyendo métricas como la frecuencia cardíaca nocturna o la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

La versión en blanco del nuevo reloj de Polar / Polar

Gran autonomía y un precio muy asequible

En cuanto a autonomía, el Street X ofrece hasta 10 días en modo smartwatch. En uso deportivo, alcanza las 43 horas con GPS y frecuencia cardíaca activados, pudiendo extenderse hasta 170 horas en modos de ahorro energético.

Sander Werring, CEO de Polar, explicó el enfoque del lanzamiento: “Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, convirtiendo las ciudades en nuestros espacios de entrenamiento cotidianos”, señalando que “la nueva generación de deportistas urbanos quiere un reloj que rinda y encaje con su estilo”.

Un reloj perfecto para el deporte urbano / Polar

El directivo añadió que “con Polar Street X damos respuesta a esta demanda con un reloj robusto y con un diseño muy cuidado, que combina la credibilidad deportiva de Polar con una estética potente, durabilidad y un precio más accesible”.

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El nuevo modelo ya está disponible a nivel global en colores Night Black y Snow White, con la llegada de la versión Forest Green prevista para abril. Su precio de salida se sitúa en 249,90 euros, consolidando su posicionamiento como una opción competitiva dentro del segmento de relojes deportivos urbanos.