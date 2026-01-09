La pista que cambia el ritmo del pádel profesional: Adaptación total a la realidad

La academia M3, dirigida por Jorge Martínez, uno de los entrenadores de referencia del pádel mundial, ha dado un paso más en la preparación de alto rendimiento con la instalación de una nueva pista diseñada específicamente para simular las condiciones reales del circuito profesional. Se trata de una pista sensiblemente más lenta que las habituales, pensada para reproducir el tipo de juego que los jugadores se encuentran en la mayoría de torneos actuales en Premier Padel, donde cerca del 70% de las competiciones se disputan en pistas indoor.

“No todas las superficies son iguales”. Con esta premisa, M3 ha adaptado una de sus pistas para que el bote de la bola sea menor y el juego se vuelva más pausado, obligando al jugador a construir mejor el punto, ser más preciso y tomar decisiones más ajustadas al contexto competitivo real. El objetivo es claro: entrenar en condiciones lo más similares posibles a las que luego se dan en los torneos.

Instalación de la nueva pista en M3 / M3

La principal novedad técnica de esta pista es la incorporación de una capa de espuma (foam) bajo el césped, un elemento que reduce el rebote de la bola y modifica notablemente el ritmo del juego. Este tipo de superficie se asemeja a la que se utiliza en las pistas centrales de Premier Padel, donde las condiciones indoor, la ausencia de viento y un bote más controlado marcan la diferencia y obligan a las jugadores a una adaptación no siempre entrenada.

Desde la academia explican que la iniciativa responde a una idea clave en el entrenamiento moderno: no se trata de entrenar más horas, sino de hacerlo en el contexto adecuado. “Entrenar mejor no es entrenar más. Es entrenar en el contexto correcto”, señalaban desde M3 en sus canales oficiales. Una filosofía que busca optimizar cada sesión y trasladar el trabajo diario directamente al rendimiento en competición.

Un pista distinta a las demás que implica jugar al pádel más tradicional / M3

La academia M3 es el centro de entrenamiento habitual de jugadores de primer nivel como Ale Galán, Fede Chingotto o Delfi Brea, referentes del circuito profesional y habituales en las rondas finales de los grandes torneos. La presencia de este tipo de pista permite a los profesionales adaptarse con mayor rapidez a las exigencias del calendario internacional, reduciendo el margen de sorpresa cuando llegan a las pistas oficiales.

Con esta nueva instalación, M3 refuerza su apuesta por la innovación y la excelencia en el entrenamiento, consolidándose como una de las academias más avanzadas del pádel profesional. En un deporte donde los pequeños detalles marcan grandes diferencias, la superficie de juego se convierte en un factor clave, y entrenar sobre ella puede ser decisivo para competir al máximo nivel.